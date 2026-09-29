В Латвии запускают пилотный проект, который позволит разместить водительское удостоверение в цифровом кошельке Европейского союза. Общая стоимость проекта составит около 656 тысяч евро, половину суммы предоставит ЕС, вторую половину — государственный бюджет.

Во вторник, 29 сентября, правительство одобрило обязательства государственного бюджета, необходимые для реализации проекта.

Финансирование программы ЕС «Цифровая Европа» составит 328 039 евро, еще 328 039 евро предусмотрено в качестве государственного софинансирования.

Координировать пилотный проект в Латвии будет Государственное агентство цифрового развития (VDAA). Партнерами станут Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) и Государственная полиция.

VDAA будет отвечать за техническую реализацию европейского кошелька цифровой идентичности. CSDD предстоит разработать решение для выдачи мобильных водительских удостоверений и обеспечить необходимые данные.

В свою очередь, Государственная полиция должна создать механизм проверки цифровых прав и протестировать его при контроле дорожного движения.

Для реализации проекта в 2026–2029 годах разрешено взять долгосрочные бюджетные обязательства на сумму 442 854 евро. Из них 328 039 евро предназначены для софинансирования, еще 114 815 евро — для предварительного финансирования.

При необходимости VDAA сможет создать временные рабочие места на период реализации проекта. Сам пилотный этап рассчитан на два года с момента заключения грантового соглашения.

Таким образом, привычные пластиковые водительские права в Латвии получат цифровую альтернативу, которую можно будет хранить в европейском цифровом кошельке.