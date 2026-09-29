Во время военных учений Namejs 2026 военная техника повредила дорогу, ведущую к кладбищу в Сунакстской волости Айзкраукльского края. Местные жители недовольны произошедшим, сообщает программа Bez Tabu.

Особенно резко высказался местный житель Александр. Он не скрывает, что в целом недоволен присутствием военных на расположенном неподалеку полигоне «Селия». Мужчина называет себя бунтарем и рассказал, что из-за некоторых своих поступков уже попадал в поле зрения структур безопасности.

Однако поврежденной дорогой к кладбищу недовольны и другие жители, не придерживающиеся столь радикальных взглядов.

Национальные вооруженные силы переадресовали вопросы Многонациональной бригаде НАТО в Латвии, военнослужащие которой, по всей видимости, проводили тренировки в этом районе.

В бригаде подтвердили, что знают о сообщениях о повреждении гражданской инфраструктуры возле полигона «Селия». Сейчас военные выясняют обстоятельства произошедшего и совместно с ответственными учреждениями оценивают масштаб ущерба и способы его устранения.

В НАТО пояснили, что проведение учений за пределами военных объектов позволяет тренироваться в реалистичных условиях. Возможность действовать в различных районах и на разной местности необходима для выполнения задачи по защите Латвии и территории НАТО в случае необходимости.

При этом в бригаде признали, что такие учения создают риск повреждения гражданского имущества. Военные, по их словам, стараются свести его к минимуму, а при возникновении проблем взаимодействуют с местными властями, чтобы устранить последствия и восстановить пострадавшие территории.