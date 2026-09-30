1 октября 2026 года вспоминают мучениц Софию и Ирину Египетских. Также это день мученицы Ариадны Промисской. В народном календаре он назывался днем Арины Шиповницы. Потому что в этот период собирали и заготавливали эту ягоду.
О чем вспоминают в Церкви 1 октября 2026 года
София и Ирина. Об этих святых известно крайне мало. Точно очевидно, что они жили в Египте в III веке. За веру при императоре Аврелиане их схватили, долго мучили, и затем правитель Египта Клавдий повелел их обезглавить. Спустя много веков мощи их были обретены и перенесены при императоре Константине Великом в Константинополь.
Ариадна. Будущая святая жила во II веке во фригийском городе Промиссии. Она была рабыней в доме главы города Тертиллы. При рождении сына тот организовал пышное праздненство в одном из языческих храмов города. Туда пригласили всех, в том числе и слуг. И только Ариадна, которая была тайной христианкой, осталась дома. За непослушание она подверглась пыткам, а потом в темнице ее морили голодом, требуя отречься от веры. Но девушке с Божьей помощью удалось сбежать из тюрьмы. Раненая и истощенная Ариадна пыталась уйти из города, однако правитель послал за ней погоню. Когда охрана почти догнала ее, девушка стала молиться. И к ней опять пришла помощь Божия — в скале образовалась расщелина, девушка втиснулась в нее, и камни опять сомкнулись. Все участники погони были в ужасе, стали ругаться между собой и, в конце концов, убили друг друга.
Смысл праздника
Даже хрупкие девушки могут совершать самые великие подвиги во имя настоящей веры. Градация святых в православии. Инфографика Подробнее
О чем молятся святой Ариадне?
У нее просят семейного согласия, здоровья, финансового благополучия.
Народные приметы погоды
— Погода 1 октября показывает, каким будет 1 апреля.
— Если с берез еще не облетели листья — зима будет теплой.
— Журавли не летят — до ноября будет тепло.
Что можно делать 1 октября 2026 года
— Собирают шиповник, из него готовят пироги, чай и настойки.
— Принято заготавливать и квасить капусту.
— Прекрасный день для веселья, танцев и песен.
— Важный день, чтобы совершать добрые дела.
Что нельзя делать 1 октября 2026 года
— Очень плохо хвастаться.
— Нельзя просить у Бога больше, чем действительно необходимо.
— Не оставляйте ребенка одного, даже ненадолго.
— Плохо стричь волосы и ходить в парикмахерскую.
— Не стоит приглашать в гости людей парами.
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