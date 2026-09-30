1 октября 2026 года вспоминают мучениц Софию и Ирину Египетских. Также это день мученицы Ариадны Промисской. В народном календаре он назывался днем Арины Шиповницы. Потому что в этот период собирали и заготавливали эту ягоду.

О чем вспоминают в Церкви 1 октября 2026 года

София и Ирина. Об этих святых известно крайне мало. Точно очевидно, что они жили в Египте в III веке. За веру при императоре Аврелиане их схватили, долго мучили, и затем правитель Египта Клавдий повелел их обезглавить. Спустя много веков мощи их были обретены и перенесены при императоре Константине Великом в Константинополь. Ариадна. Будущая святая жила во II веке во фригийском городе Промиссии. Она была рабыней в доме главы города Тертиллы. При рождении сына тот организовал пышное праздненство в одном из языческих храмов города. Туда пригласили всех, в том числе и слуг. И только Ариадна, которая была тайной христианкой, осталась дома. За непослушание она подверглась пыткам, а потом в темнице ее морили голодом, требуя отречься от веры. Но девушке с Божьей помощью удалось сбежать из тюрьмы. Раненая и истощенная Ариадна пыталась уйти из города, однако правитель послал за ней погоню. Когда охрана почти догнала ее, девушка стала молиться. И к ней опять пришла помощь Божия — в скале образовалась расщелина, девушка втиснулась в нее, и камни опять сомкнулись. Все участники погони были в ужасе, стали ругаться между собой и, в конце концов, убили друг друга.

Смысл праздника

Даже хрупкие девушки могут совершать самые великие подвиги во имя настоящей веры. Градация святых в православии. Инфографика Подробнее

О чем молятся святой Ариадне?

У нее просят семейного согласия, здоровья, финансового благополучия.

Народные приметы погоды

— Погода 1 октября показывает, каким будет 1 апреля.

— Если с берез еще не облетели листья — зима будет теплой.

— Журавли не летят — до ноября будет тепло.

Что можно делать 1 октября 2026 года

— Собирают шиповник, из него готовят пироги, чай и настойки.

— Принято заготавливать и квасить капусту.

— Прекрасный день для веселья, танцев и песен.

— Важный день, чтобы совершать добрые дела.

Что нельзя делать 1 октября 2026 года

— Очень плохо хвастаться.

— Нельзя просить у Бога больше, чем действительно необходимо.

— Не оставляйте ребенка одного, даже ненадолго.

— Плохо стричь волосы и ходить в парикмахерскую.

— Не стоит приглашать в гости людей парами.