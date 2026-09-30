В Латвии появился сайт, который помогает грибникам выбрать лес для прогулки. На senotajs.lv можно посмотреть карту участков и узнать, где условия больше подходят для белых грибов, лисичек и других видов, сообщает tv3.lv.

При составлении карты используются открытые данные о лесах и погодных условиях. Алгоритм оценивает каждый участок с учётом выбранного вида грибов и показывает его грибной потенциал. Например, для разных видов имеют значение тип леса, состав деревьев и недавние осадки.

Автор проекта Гатис Жейрис подчёркивает: карта помогает выбрать направление, но не обещает полную корзину. Даже если участок получил высокую оценку, грибов там может не оказаться — на их рост влияют местные условия, которые невозможно полностью отразить в прогнозе.

По словам Жейриса, карта работает менее месяца, но сайт уже посетили более 30 тысяч человек. Автор надеется, что такой инструмент сделает походы в лес привлекательнее для молодёжи и поможет сохранить семейную традицию собирать грибы вместе с детьми.