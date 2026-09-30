Новая автоматизированная система на восточной границе должна обнаруживать и перехватывать беспилотники до того, как для этого придется поднимать дорогостоящие боевые самолеты

Латвия создает вдоль всей восточной границы с Россией автоматизированную систему борьбы с беспилотниками, используя опыт Украины. Ее задача — сделать истребители НАТО последним, а не первым средством перехвата дронов, рассказал министр обороны Латвии в интервью Business Insider.

Как пишет издание, завершить создание системы планируется к концу сентября.

Новая «антидроновая стена» должна обнаруживать и нейтрализовывать любой беспилотник, пересекающий границу. Истребители НАТО будут подключаться только в том случае, если дрону удастся преодолеть первый рубеж защиты.

Дорогой ответ на дешевую угрозу

Одна из главных проблем, с которой сталкивается НАТО, — огромная разница в стоимости атакующих беспилотников и средств их уничтожения.

Для перехвата относительно дешевых дронов приходится поднимать F-35, F-16 и Rafale и применять дорогостоящие ракеты класса «воздух — воздух». Зенитные ракеты также могут стоить значительно дороже уничтожаемой цели.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте еще в июне заявлял, что в долгосрочной перспективе альянс не может продолжать уничтожать дешевые беспилотники чрезвычайно дорогими перехватчиками. По его словам, необходимо создавать средства противодействия, стоимость которых будет сопоставима со стоимостью самих дронов.

Латвия рассчитывает сделать одним из элементов такой обороны дроны-перехватчики. Украина активно развивает эту технологию для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

«Это граница России с НАТО»

Министр подчеркнул, что речь идет не только о защите территории Латвии.

По его словам, восточная граница страны фактически является одновременно границей России с НАТО и Европейским союзом. Поэтому беспилотник, пересекающий российско-латвийскую границу, оказывается уже в воздушном пространстве НАТО и ЕС.

При этом Латвия не собирается отказываться от миссии воздушного патрулирования НАТО. Истребители союзников по-прежнему останутся важнейшим элементом защиты воздушного пространства, однако их хотят избавить от необходимости реагировать на каждую относительно дешевую беспилотную цель.

Человек оставит за собой последнее слово

Значительная часть новой системы должна работать автоматически.

Обнаружение беспилотника, сопровождение цели и запуск средства перехвата предполагается максимально автоматизировать. За военнослужащими останется окончательное решение об уничтожении цели.

Такой подход позволит не только быстрее реагировать на угрозу, но и уменьшить количество военнослужащих, необходимых для обслуживания противодроновой системы.

Уроки Украины

В основе латвийской концепции лежит опыт войны в Украине. Киев за последние годы резко расширил применение относительно дешевых беспилотников-перехватчиков против российских ударных дронов.

Латвия изучает этот опыт и сотрудничает с украинскими оборонными предприятиями. Задача заключается не в простом копировании украинской модели, а в выборе решений, наиболее подходящих для латвийских условий.

Министр отметил, что сейчас Латвия не наблюдает прямой российской военной агрессии или непосредственной конвенциональной угрозы для страны либо других членов НАТО. Вместе с тем, по его словам, Россия использует гибридные методы — кибератаки, диверсии, шпионаж и дезинформацию, стремясь ослабить единство западных стран и их готовность поддерживать Украину.

Украинский опыт, считает министр, позволяет Латвии и другим странам НАТО лучше понять особенности современной войны и заранее подготовить необходимые оборонные возможности.