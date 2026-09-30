Латвия по-прежнему сталкивается с нехваткой учителей, несмотря на попытки привлекать к работе студентов педагогических вузов. Согласно новому исследованию OECD, в 2024 году профессию покинул примерно каждый восьмой квалифицированный учитель, что почти вдвое превышает средний показатель по странам организации.

Латвийская система образования продолжает испытывать нехватку педагогов. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в новом международном обзоре состояния образования.

Авторы исследования отмечают, что педагогическое сообщество в Латвии стареет, а молодые специалисты нередко уходят из профессии уже в первые годы работы. В результате в последние годы увеличилось количество незаполненных вакансий в школах.

По данным OECD, в 2024 году профессию оставили 12% полностью квалифицированных учителей начальной и средней школы. Иными словами, за год из школ ушел примерно каждый восьмой педагог. Для сравнения, в среднем по странам OECD этот показатель был почти в два раза ниже.

Сокращение числа школьников в будущем может уменьшить потребность в учителях, однако, как отмечают авторы исследования, полностью решить проблему это не позволит.

Чтобы восполнить нехватку кадров, в Латвии все чаще привлекают к работе студентов педагогических программ. Однако многие из них после окончания учебы не остаются работать в школах.

Это означает, что системе образования приходится одновременно искать новых преподавателей и заменять тех, кто решил уйти из профессии.

По данным исследования, сегодня главной причиной ухода педагогов становится уже не уровень заработной платы. Все чаще учителя называют среди основных причин постоянные реформы, высокую нагрузку и недостаток профессиональной поддержки, особенно на начальном этапе работы.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага считает, что молодые специалисты слишком быстро сталкиваются с чрезмерной нагрузкой и эмоциональным выгоранием.

По ее словам, практика, когда преподавать начинают студенты первых курсов, не может заменить полноценную подготовку педагога. В качестве сравнения Ванага отметила, что никто не согласился бы лечиться у стоматолога-первокурсника или доверить ребенка водителю школьного автобуса, который еще только учится управлять транспортом.

Таким образом, исследование OECD показывает, что нехватка учителей в Латвии остается системной проблемой. Для ее решения, по мнению экспертов, недостаточно только привлекать новых людей в школы — важно также создать условия, которые позволят удержать их в профессии.