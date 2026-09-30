Почти 60% жителей Латвии признаются, что не понимают, куда уходит всё, что заработано непосильным трудом. Так что же незаметно съедает зарплаты, пенсии и стипендии?

«Пожиратели денег»

Чаще всего таинственными «пожирателями денег» становятся не крупные покупки, а кажущиеся незначительными повседневные траты. Закуски и сладости в числе своих основных незаметных расходов называют 29% жителей, а 26% признаются, что деньги уходят на продукты, которые не удается вовремя использовать и в итоге приходится выбрасывать. Каждый четвертый покупает товары со скидками, которые ему на самом деле не нужны, и почти столько же совершают импульсивные покупки в интернете, сообщили финансист Линда Шаблинская.

Среди «пожирателей денег» люди также называют товары для хобби, алкогольные напитки и сигареты, импульсивные покупки для детей, доставку готовой еды, а также сувениры и различные мелочи во время путешествий.

К менее заметным, но регулярным расходам относятся кофе навынос, косметика, рестораны быстрого питания, редко используемые платные подписки, закуски на автозаправочных станциях и спонтанные покупки у кассы магазина. Каждая такая покупка в отдельности может казаться незначительной, однако за месяц они складываются в ощутимую сумму, которая незаметно исчезает с банковского счета.

У женщин деньги «исчезают» чаще

Ощущение, что деньги потрачены, но куда именно они ушли — не совсем понятно, чаще знакомо женщинам. Его испытывают 64% женщин и 52% мужчин.

Женщины среди «пожирателей денег» чаще называют закуски и сладости, неиспользованные продукты питания, ненужные товары по акциям, импульсивные покупки в интернете и покупки для детей.

В ответах мужчин чаще фигурируют алкогольные напитки, товары для хобби, а также сигареты и другие никотиновые изделия. Например, алкогольные напитки называют 21% мужчин и 8% женщин, а косметику и различные мелочи для ухода за собой — соответственно 2% мужчин и 14% женщин.

Ощущение, что часть денег куда-то исчезла и не совсем понятно куда, чаще всего испытывают жители в возрасте до 49 лет. После 50 лет такое ощущение возникает значительно реже.

Правило 24 часов

«Чаще всего деньги незаметно уходят на покупки, которые заранее не планировались. Перед такой покупкой стоит спросить себя: захочу ли я эту вещь завтра, нет ли у меня дома уже чего-то похожего?

В случае более дорогих покупок помогает правило 24 часов или даже нескольких дней ожидания, а выбранный в интернет-магазине товар можно просто оставить в корзине и вернуться к решению позже. Нередко уже на следующий день желание становится слабее или исчезает совсем.

А для небольших повседневных расходов полезно установить конкретный месячный лимит и регулярно просматривать состояние счета», — советует Линда Шаблинска.

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