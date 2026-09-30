Нынешние тарифы не покрывают фактические расходы на лечение пациентов, а выявленный дефицит финансирования только за первое полугодие этого года составил не менее 11,3 млн евро.

Об этом говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о прогнозируемом финансовом положении больницы в 2027 и 2028 годах.

По мнению министерства, разовые дополнительные вливания денег способны лишь временно улучшить положение больницы, но не устранят причину проблемы. Поэтому необходимо изменить сам принцип оплаты государственных медицинских услуг.

Тарифы предлагается своевременно пересматривать с учетом реальной стоимости лечения, изменения структуры пациентов, инфляции и роста других расходов.

Расходы растут быстрее доходов

В прошлом году больница Страдиня завершила год с убытками в размере 12,9 млн евро.

Ее доходы составили 208,6 млн евро, а расходы — 221,5 млн евро. По сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 5 млн евро, тогда как расходы увеличились сразу на 17,2 млн.

Финансовые проблемы сохранились и в этом году.

По итогам первого полугодия дефицит финансирования стационарных, вторичных амбулаторных и лабораторных услуг оценивался как минимум в 11,3 млн евро. Из этой суммы 10,3 млн приходится на стационарное лечение.

При этом реальная нехватка денег может быть еще больше: в расчеты не включено несоответствие государственных тарифов фактической стоимости медицинских услуг, а также влияние инфляции.

Больница лечит, но деньги получает не сразу

На конец первого полугодия больница уже оказала медицинские услуги на 2,3 млн евро, финансирование за которые к тому моменту еще не было получено.

Министерство отмечает, что более 80% доходов больницы приходится на оплачиваемые государством медицинские услуги. Поэтому финансовое положение учреждения напрямую зависит от установленных государством тарифов.

Однако в них не в полной мере отражен рост стоимости лекарств и других лечебных средств, питания пациентов, коммунальных услуг, обновления медицинского оборудования и других расходов.

Сложных пациентов лечить особенно дорого

Дополнительная проблема заключается в специфике самой больницы Страдиня.

Здесь лечат в том числе пациентов с несколькими заболеваниями одновременно и тяжелыми сочетанными патологиями. За один период лечения такому пациенту могут потребоваться несколько дорогостоящих обследований и медицинских манипуляций.

Их реальная стоимость не всегда полностью покрывается установленными тарифами.

Министерство подчеркивает, что решить проблему только за счет внутренней экономии больницы невозможно. Медучреждение обязано обеспечивать лечение сложных пациентов, непрерывность жизненно необходимой терапии, наличие медикаментов и современных медицинских технологий.

Финансовые проблемы могут ударить по пациентам

Если существующая система финансирования сохранится, больнице будет все сложнее поддерживать финансовую стабильность, обновлять инфраструктуру и развивать медицинские услуги.

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что продолжительный дефицит финансирования в конечном итоге способен сказаться на доступности и качестве медицинской помощи.

Одновременно больница продолжает крупные инвестиции. В прошлом году на инфраструктуру и технологии было направлено 23 млн евро, в том числе средства Европейского фонда регионального развития и Фонда восстановления ЕС.

Однако значительная часть этих денег предназначена для конкретных проектов и не может быть направлена на покрытие текущих расходов больницы.

На 2027–2028 годы прогнозируют новые проблемы

Министерство предлагает разрешить больнице превысить установленный порог негативного влияния на баланс бюджета сектора государственного управления в размере 5 млн евро.

На 2027 год прогнозируется отрицательное влияние в размере 8,6 млн евро, а на 2028 год — 9,7 млн евро.

В Минздраве отдельно подчеркивают, что эти показатели нельзя напрямую приравнивать к бухгалтерским убыткам больницы: они рассчитываются по другой методике и учитывают в том числе инвестиции и сроки реализации проектов.

Доклад передан на согласование до 13 октября. Для превышения пятимиллионного порога потребуется согласие правительства.

Позиция Минздрава заключается в том, что финансовые проблемы больницы Страдиня носят не разовый, а системный характер: пока государственные тарифы не будут учитывать реальную стоимость лечения, дополнительные денежные вливания смогут лишь временно закрывать возникающие финансовые дыры.