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На следующей неделе начнут строительство нового завода военной техники в Валмиере 0 182

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Hunter

ООО "Patria Latvia" в среду, 7 октября, в Валмиере начнет строительство нового производственного объекта "Defence Partnership Latvia", в который будет вложено почти восемь миллионов евро, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Испанская компания "General Dynamics European Land Systems" ("GDELS") во время мероприятия передаст Национальным вооруженным силам (НВС) первую боевую машину пехоты "Hunter".

Новый завод "Patria Latvia" строится на территории Валмиерского парка промышленности и экспорта, тем самым продолжая развитие производственных мощностей предприятия в Латвии. На заводе будет производиться военная техника.

Общие инвестиции в проект нового завода достигают почти восьми миллионов евро, включая финансирование Европейского союза и вклад "Patria". Завод планируется достроить в третьем квартале 2027 года.

В мероприятии примут участие министр обороны, командующий НВС Каспарс Пуданс, президент и исполнительный директор "Patria" Пану Роутила, исполнительный директор "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" Алехандро Пейдж, председатель думы Валмиерского края Янис Байкс вице-президент "Patria" по развитию новых направлений бизнеса Угис Романовс и представитель Министерства экономики.

Предприятие группы "Patria" "Defence Partnership Latvia" в прошлом году работало с оборотом в 3,901 миллиона евро, что на 86% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 2,3 раза - до 260 063 евро.

Основным видом деятельности "Defence Partnership Latvia" является производство, обслуживание и ремонт боевых машин.

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#инвестиции #оборонная промышленность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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