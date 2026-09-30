Несмотря на продолжающуюся очистку побережья Курземе, риск повторного появления нефтяного загрязнения остается. По словам эксперта Всемирного фонда природы, часть нефтяных гранул могла осесть на дне Балтийского моря и вновь оказаться на берегу во время сильного волнения.

Риски, связанные с нефтяным загрязнением побережья Курземе, пока не устранены полностью. Как заявила в интервью программе «900 секунд» на TV3 эксперт Всемирного фонда природы Магда Йентгена, часть загрязнения могла осесть на морском дне и при изменении погодных условий снова быть выброшена на берег.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, загрязнение затронуло значительно более протяженный участок побережья, чем предполагалось первоначально. Если сначала речь шла примерно о 30 километрах, то сейчас ясно, что загрязненная территория значительно больше.

Из-за большой площади уборки для очистки побережья требуются добровольцы. Всемирный фонд природы уже начал их набор.

По словам Йентгены, нынешняя ситуация все же менее опасна, чем могла бы быть. На берег выбросило не жидкие нефтепродукты, а небольшие темные гранулы с остатками нефти. Их проще собирать, а риск для животных значительно ниже.

В то же время эксперт отметила, что пока нет подтверждений того, что загрязнение продолжает поступать из моря. Однако нельзя исключать, что часть гранул уже находится на морском дне и со временем снова окажется на берегу. Кроме того, сильные волны способны смыть уже собранное загрязнение обратно в море.

Это означает, что даже после завершения основных работ побережье еще некоторое время придется контролировать и при необходимости очищать повторно.

Йентгена признала, что подобная ситуация стала серьезным испытанием для ответственных служб. По ее словам, во время прежних учений предполагалось, что столь масштабное загрязнение, для ликвидации которого потребуется помощь добровольцев, не произойдет.

Эксперт подчеркнула, что последствия могли быть значительно тяжелее, если бы в море попали жидкие нефтепродукты. При этом такой риск сохраняется и в будущем, поскольку Балтийское море остается одним из самых загруженных судоходных районов Европы.

Желающие помочь в очистке побережья могут зарегистрироваться через форму, опубликованную в социальных сетях Всемирного фонда природы. После регистрации участникам сообщат, где требуется помощь и как будут организованы работы. Участвовать могут только совершеннолетние.

Нефтяное загрязнение было обнаружено в минувшую субботу на побережье Вентспилса и Вентспилсского края. Государственная пожарно-спасательная служба совместно с Государственной службой окружающей среды обследовала береговую линию от Ужавы до Лиепене и отобрала образцы загрязнения.

По предварительной оценке Государственной службы окружающей среды, объем нефтепродуктов относительно небольшой, однако загрязнение распространилось на большую часть побережья.

Во вторник служба сообщила, что количество загрязнения на берегу не увеличилось, однако мониторинг продолжается. Образцы направлены в лабораторию, где специалисты определят вид нефтепродуктов, их возраст и возможное происхождение.

Параллельно проверяются суда, которые могли находиться в предполагаемом районе загрязнения. Пока нарушений или признаков утечки топлива обнаружить не удалось.

Кроме того, латвийские специалисты получили информацию о похожем загрязнении на побережье Польши. Сейчас выясняется, могут ли эти случаи быть связаны между собой. Более точные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.

Работы по очистке побережья продолжаются. Муниципалитеты сообщают, что часть загрязнения уже собрана, однако обследование береговой линии и мониторинг ситуации будут продолжены.