Первый день октября в Латвии обещает быть необычно тёплым: в четверг температура воздуха поднимется до +16…+21 градуса. Теплее всего будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Ночью и утром местами может образоваться туман, а днём на большей части территории страны будет светить солнце.

Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +5…+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Утром будет около +12 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +19.

Таким образом, октябрь в Латвии начнётся с погоды, больше напоминающей продолжение сентября, чем середину осени.