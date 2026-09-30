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Октябрь удивит Латвию с первого дня: погода приготовила сюрприз 0 826

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

Первый день октября в Латвии обещает быть необычно тёплым: в четверг температура воздуха поднимется до +16…+21 градуса. Теплее всего будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Ночью и утром местами может образоваться туман, а днём на большей части территории страны будет светить солнце.

Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +5…+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Утром будет около +12 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +19.

Таким образом, октябрь в Латвии начнётся с погоды, больше напоминающей продолжение сентября, чем середину осени.

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#Рига #погода #Латвия #осень #температура #туман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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