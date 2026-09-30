Ученые назвали пять инфекций, на которые приходится более 2 млн случаев заболевания.

Около 2,3 млн новых случаев рака, выявленных в мире в 2024 году, были связаны с вирусными, бактериальными и паразитарными инфекциями. Это примерно 12% всех новых онкологических заболеваний — фактически каждый восьмой случай. При этом основная часть таких заболеваний приходится всего на пять инфекционных агентов.

Как сообщает Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения, новое исследование дает наиболее полную на сегодняшний день картину глобального распространения онкологических заболеваний, связанных с инфекциями.

Работа ученых опубликована в журнале The Lancet Oncology. Исследователи проанализировали данные за 2024 год и оценили вклад 12 инфекционных агентов в развитие различных видов рака.

Пять инфекций — более 2 млн случаев

Выяснилось, что подавляющее большинство связанных с инфекциями онкологических заболеваний приходится всего на пять возбудителей.

На первом месте оказалась бактерия Helicobacter pylori, которая может длительно жить в желудке человека и способствовать развитию язвенной болезни и рака желудка. С ней ученые связали около 760 тысяч случаев рака за год.

Почти столько же — около 750 тысяч случаев — пришлось на вирус папилломы человека (ВПЧ). Он является одной из основных причин рака шейки матки, а также может быть связан с некоторыми видами рака ротоглотки, анального канала и половых органов.

Еще около 360 тысяч случаев исследователи связали с вирусом гепатита B.

Вирус Эпштейна — Барр оказался связан примерно с 260 тысячами случаев, а вирус гепатита C — примерно со 160 тысячами.

Вместе эти пять инфекционных агентов стали причиной почти всех случаев рака, которые исследователи отнесли к инфекционно обусловленным.

Больше всего пострадали бедные страны

Распределение таких заболеваний по миру оказалось крайне неравномерным.

На страны с низким и средним уровнем дохода пришлось около 77% всех случаев рака, связанных с инфекциями.

Особенно велика нагрузка в Восточной Азии: здесь было зарегистрировано около 990 тысяч таких случаев, или примерно 42% общемирового числа. Основными причинами стали Helicobacter pylori и вирус гепатита B.

Но самая высокая доля инфекционно обусловленных опухолей отмечена в странах Африки к югу от Сахары. Там с инфекциями связан примерно каждый четвертый случай рака.

Исследователи связывают такую разницу, в частности, с неравным доступом к вакцинации, диагностике, скринингу и своевременному лечению.

Это не означает, что рак заразен

Авторы исследования подчеркивают важное различие: рак сам по себе не является инфекционным заболеванием и не передается от человека к человеку обычным путем.

Передаваться могут определенные вирусы, бактерии или паразиты, которые спустя годы — а иногда десятилетия — способны увеличить вероятность развития опухоли.

Механизмы различаются. Некоторые инфекции вызывают хроническое воспаление, другие изменяют работу клеток или влияют на иммунную систему. В результате при длительном течении инфекции вероятность злокачественных изменений может возрастать.

При этом заражение Helicobacter pylori, ВПЧ или вирусом Эпштейна — Барр вовсе не означает, что у человека обязательно разовьется рак. У большинства инфицированных людей онкологическое заболевание не развивается.

Часть этих случаев можно предотвратить

Главный вывод исследования заключается в том, что инфекционно обусловленный рак дает дополнительные возможности для профилактики.

Против ВПЧ и гепатита B существуют вакцины. Гепатит C сегодня во многих случаях можно успешно лечить противовирусными препаратами. Helicobacter pylori можно выявлять и уничтожать с помощью соответствующей терапии.

Дополнительную роль играют скрининг и раннее обнаружение предраковых изменений — прежде всего при раке шейки матки.

Поэтому снижение распространенности определенных инфекций способно одновременно уменьшить и число онкологических заболеваний.

Раковых заболеваний станет значительно больше

Проблема приобретает дополнительное значение на фоне общего роста числа онкологических заболеваний.

По оценкам ВОЗ, в 2024 году в мире было зарегистрировано около 20 млн новых случаев рака. Из-за старения и роста населения в ближайшие десятилетия этот показатель будет существенно увеличиваться.

Именно поэтому ученые считают борьбу с инфекциями одним из наиболее практичных направлений профилактики рака.

Новые данные показывают парадоксальную картину: миллионы случаев одного из самых тяжелых заболеваний человечества начинаются с инфекций, против части которых медицина уже располагает вакцинами, диагностикой или эффективным лечением. Поэтому расширение доступа к этим мерам может стать одним из способов реально сократить будущую глобальную онкологическую нагрузку.