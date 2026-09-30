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«Подождите, я ещё не готова…» Латвийцы обсуждают ранний старт рождественского сезона в магазинах 1 213

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Рождественские тапочки

Пока одни латвийцы выбирают тыквы и готовятся к осенним праздникам, магазины уже живут в ожидании Рождества. Новогодние товары появились на полках RIMI и других торговых точек, вызвав удивление и обсуждение в соцсетях, пишет Nasha.lv.

««RIMI… ну серьёзно? Сентябрь ещё не закончился, а рождественские тапочки уже на полках! Я ещё даже не успела переключиться на сезон тыкв. Вам тоже кажется, что в этом году Рождество пришло слишком рано?», — написала автор публикации dabas_studija_teici.

В комментариях пользователи предположили, что магазинам приходится начинать праздничные продажи заранее, чтобы успеть распродать весь ассортимент до Рождества.

«Думаю, что переизбыток праздничных товаров за два месяца не успеют распродать, поэтому надо начинать раньше», — написал один из комментаторов.

Автор публикации с иронией ответила: «Пусть будет время разогнаться! И прямо перед Рождеством поставить АКЦИЯ!»

Некоторые пользователи рассказали, что в других магазинах подготовка к праздникам началась ещё раньше.

«Съезди в IKEA, тогда RIMI покажется мелочью», — посоветовала inese_ell. По её словам, новогодние стенды уже появляются практически у входа, а в продаже можно найти гирлянды и рождественские звёзды.

«Серьёзно? Я недавно заказывала тыковки из IKEA — очень красивые! Но к мыслям о Рождестве я ещё не готова», — призналась автор публикации.

Впрочем, нашлись и те, кто не видит в ранней подготовке ничего плохого: «Лучше раньше, чем позже».

А santcerb предложила посмотреть на ситуацию с оптимизмом: «Чем раньше пройдут Рождественские праздники, тем быстрее наступит лето». Снимок-экрана-2026-09-30-153923.png

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#рождество #магазины #социальные сети #ikea
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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