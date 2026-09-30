Карты передвижений по родному городу загружены в нас с детства — но, похоже, вскоре им потребуется коренное обновление. На днях Рижская дума провела семинар по изучению маршрутной сети общественного транспорта и возможностей ее развития. Слово «реформа» в нашей жизни, увы, ничего хорошего обычно не несет…

Один из столичных вице-мэров начал с того, что ныне в Риге происходит «нечто историческое».

— Мы можем создать лучшую систему, — пообещал куратор развития столичной метрополии.

Необходимо сотрудничество с Rīgas satiksme, Автотранспортной дирекцией, железнодорожниками, чтобы не мучиться в пробках и не искать стоянки. Рига, по словам вице-мэра, изучила опыт Швеции и Польши. Например, Стокгольм более четверти века назад ввел «привилегированный статус» центра с платным въездом.

— Нам нужно думать о шагах и графике введения новой модели, — предложил член Рижской думы.

Элина Курилко, руководительница отдела планирования развития мобильности при Департаменте городского развития, сообщила, что в Риге образуются новые районы и центры бизнеса, потому необходимо менять структуру транспорта. На фоне роста пригородов возрастает роль публичной инфраструктуры. На помощь пришли средства микромобильности — те же самокаты, которых не было всего десятилетие назад.

Планировщики, начав работу весной 2025 года, выезжали на места, проводили опросы жителей, вели детализированный анализ нынешней маршрутной сети. Однако, как выяснилось, эту работу отдали на откуп частной фирме!

Юрис Кондратенко из консалтингового агентства городского планирования Grupa93 доложил, что их исследование транспортной системы Риги занимает около 500 страниц. Сюда входят доступность, покрытие, интервалы движения, остановки…

Всего были проанализированы 130 зон обслуживания Rīgas satiksme. В качестве образцов для подражания взяли сходные с Ригой по населению и географии польский Краков и шведский Гетеборг. Площадь Риги составляет 307 кв. км, Кракова — 327, Гетеборга — 447. Специалист обратил внимание, что в этих городах маршруты делятся на магистральные, экспрессные, подвозящие, локальные…

Изучение структуры транспортных потоков Риги выявило ярко выраженный центростремительный характер — работа в столице по-прежнему сосредоточена в деловом центре. Меняется активность пассажиров и в зависимости от времени года: наибольшей популярностью общественный транспорт пользовался в ноябре — почти 400 тысяч валидированных билетов за месяц. Тогда как в июле — чуть более 300 тысяч.

«Пробочными» местами столицы являются улица Чака, Карля Улманя гатве, Островной мост — все магистрали, где общественный транспорт ходит наряду с частным. Ю. Кондратенко выделил ключевые маршруты — 1-й трамвай, 15-й и 17-й троллейбусы…

«Умные» решения позволили выяснить, откуда и куда направлены «маятниковые» миграции. К примеру, улицей Бривибас как транзитной пользуются более 80% проезжающих по ней (потому на ней и образуются пробки!), а число тех, кто ездит из одного «спального» района в другой (Кенгарагс — Тейка, Пурвциемс — Саркандаугава), исчисляется однозначными цифрами.

Тем не менее есть нужда, хотя и небольшая, в тангенциальных маршрутах, объединяющих окраины без заезда в центр. Здесь ваш автор отметил бы замечательный 29-й автобус, курсирующий из Вецмилгрависа в Межциемс в объезд Кишэзерса.

Автобус в Риге — самый быстрый вид общественного транспорта: его средняя скорость составляет 20,7 км/ч. Что же касается графика движения, то полностью соответствует ему лишь 57,78% муниципальных средств передвижения.

«Очень большим потенциалом» г-н Кондратенко назвал объединение общественного транспорта с поездом. Как иначе добраться в центр из Бабите?

Эксперт считает, что в городе необходимо выделить новые приоритетные коридоры общественного транспорта — к примеру, через Южный мост. Важно обеспечить связность с новыми районами развития — такими как Дрейлини. В таких районах происходит «джентрификация» — т. е. процесс изменения городской среды и состава населения, который может сопровождаться социальным расслоением.

Кстати, 90% жителей Риги и 81% рабочих мест находятся не более чем в 400 метрах от остановки общественного транспорта.

Чаще всего рижане работают в центре. (инфографика Рижской думы)