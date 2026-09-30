В Клинической университетской больнице имени П. Страдиньша открылся современный симуляционный центр, где врачи смогут отрабатывать сложные клинические ситуации без риска для пациентов. Одновременно больница получила новое медицинское оборудование общей стоимостью более 22 млн евро.

В Клинической университетской больнице имени Паулса Страдиньша (Больница Страдиня) завершено создание современного симуляционного центра для подготовки медицинского персонала. Здесь врачи, медсестры и другие специалисты смогут отрабатывать действия в экстренных и сложных клинических ситуациях с помощью высокотехнологичных манекенов.

Новый центр разместился в обновленном историческом 7-м корпусе больницы. Он оснащен современными симуляторами взрослых пациентов, новорожденных, а в ближайшее время ожидается поставка специальных манекенов беременных женщин с оборудованием для моделирования различных осложнений во время родов.

Хотя элементы симуляционного обучения в больнице использовались и раньше, теперь возможности для подготовки медиков стали значительно шире. Обучение максимально приближено к реальным условиям, что позволяет отрабатывать навыки без риска для пациентов.

Такие центры особенно важны для подготовки к редким, но критически важным ситуациям, когда от скорости и правильности действий медицинской команды может зависеть жизнь человека.

В развитие симуляционного центра вложено 333 173 евро. Большую часть суммы — 272 250 евро — предоставил Фонд восстановления Европейского союза, еще 57 191 евро выделено из государственного бюджета, а 3732 евро профинансировала сама больница.

Как рассказала главный врач Латвийского кардиологического центра Светлана Ратобыльская, сейчас в больнице активно развиваются курсы по неотложной медицинской помощи. Обучение будут проходить не только молодые врачи, но и опытные специалисты, которым необходимо регулярно обновлять практические навыки.

Симуляционный центр стал лишь частью масштабной модернизации больницы. За счет средств Фонда восстановления ЕС КУБС закупила медицинское оборудование более чем на 22 млн евро.

Инвестиции направлены на развитие кардиологии и кардиохирургии, диагностической радиологии, интенсивной терапии, реабилитации и других направлений. Среди нового оборудования — современные технологии для лечения нарушений сердечного ритма, включая роботизированные системы, а также другое высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения пациентов.

Таким образом, больница одновременно расширяет возможности обучения медицинского персонала и обновляет техническое оснащение, что должно повысить качество и безопасность оказания медицинской помощи.