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Сентябрь в Латвии завершится сухой и по-осеннему теплой погодой 0 109

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенний камыш на озере
ФОТО: LETA

Последний день сентября в Латвии пройдет без существенных осадков. Несмотря на облачность, во многих районах выглянет солнце, а температура воздуха днем поднимется до +20 градусов.

Среда, 30 сентября, порадует жителей Латвии спокойной осенней погодой. По прогнозам синоптиков, существенных осадков в течение дня не ожидается.

На большей части страны облака будут периодически рассеиваться, позволяя выглянуть солнцу. Ветер останется слабым, местами ожидается полный штиль, а воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Для конца сентября такие условия будут достаточно комфортными для прогулок, поездок и работы на открытом воздухе. Сильного ветра и резких изменений погоды синоптики не прогнозируют.

В Риге день пройдет преимущественно под облачным небом, однако вероятность дождя остается низкой. Максимальная температура воздуха в столице составит около +18 градусов, ветер также будет слабым.

Погоду в регионе определяет антициклон, который обеспечивает устойчивые атмосферные условия. Атмосферное давление останется повышенным — 1033–1036 гектопаскалей, что характерно для спокойной и сухой погоды.

Таким образом, сентябрь в Латвии завершится без погодных сюрпризов — тепло, без существенных осадков и с комфортными условиями для большинства жителей.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #сентябрь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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