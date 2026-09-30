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Синоптики рассказали, какая погода будет в день выборов в Латвии 0 181

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина голосует на выборах
ФОТО: LETA

День выборов в 15-й Сейм Латвии, который пройдет в субботу, 3 октября, обещает быть теплым и преимущественно сухим. По прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха днем достигнет +20 градусов.

В ближайшие дни в Латвии сохранится спокойная осенняя погода. По прогнозам синоптиков, четверг и пятница пройдут без осадков, а в день выборов в 15-й Сейм также ожидается преимущественно сухая погода.

В четверг и пятницу ночью и утром местами возможен туман. Днем на большей части территории страны будет солнечно, ветер останется слабым, юго-восточного направления.

Ночью температура воздуха составит от +5 до +12 градусов, а в ночь на пятницу в отдельных районах восточной Латвии может понизиться до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В субботу с запада начнет увеличиваться облачность. Сначала облака накроют Курземе, а к вечеру распространятся и на центральную часть страны. Несмотря на это, существенных осадков синоптики пока не прогнозируют.

Утро в день выборов будет прохладным: к восходу солнца температура составит от +2 до +10 градусов, местами вновь возможен туман. Днем ожидается +15…+20 градусов при слабом юго-западном ветре.

Такая погода должна быть комфортной для тех, кто планирует голосовать, а затем провести время на улице или отправиться за город.

Однако уже в воскресенье характер погоды начнет меняться. Облачность увеличится, местами пройдут кратковременные дожди. Ночь станет немного теплее, а дневная температура немного снизится.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе осень станет более заметной: ожидаются периодические дожди, а температура воздуха продолжит постепенно понижаться.

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#выборы #погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #голосование #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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