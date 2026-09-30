Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сообщили, насколько могут вырасти цены на билеты в региональном общественном транспорте 0 219

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
LETA
Изображение к статье: автобусы
ФОТО: LETA

Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр платы за проезд в региональном общественном транспорте, предусматривающий в 2027 году повышение тарифа до 10%, следует из информационного сообщения, направленного на согласование Министерством сообщения.

В Автотранспортной дирекции (АТД) агентству ЛЕТА сообщили, что вопрос об изменении тарифов тесно связан с вопросом о финансировании сети общественного транспорта в 2027 году и объемом заказа.

В дирекции указали, что с различными сценариями АТД обратится в Совет по общественному транспорту, которому предстоит принять окончательное решение. Если изменения в тарифах произойдут, они коснутся как автобусов, так и поездов, поскольку тариф является единым для обоих видов общественного транспорта.

Как говорится в информационном докладе Минсообщения, если в бюджетной базе не будет возможности увеличить объем финансирования, чтобы ввести в договоры о региональных перевозках ежегодную индексацию, необходимо предусмотреть компенсирующие меры для ее покрытия.

Компенсирующие меры могут включать оптимизацию маршрутной сети, изменение тарифной политики и введение доплат для получателей льгот

×
#льготы #индексация #финансирование #общественный транспорт #тарифы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вакцинация от гриппа
Изображение к статье: RAKUS
Изображение к статье: На крупном перекрестке Риги запретят левый поворот
Изображение к статье: Осень

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему важно очищать приствольные круги деревьев осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Основная ошибка, которая может привести к разрушению теплицы из поликарбоната
Дом и сад
Изображение к статье: Радев
В мире
Изображение к статье: Юрий Мороз с женой и дочерью
Люблю!
Изображение к статье: Гарри Каспаров
В мире
1
Изображение к статье: КСИР призвал жителей США выступить против политики Трампа и предложил «мирное сосуществование»
В мире
Изображение к статье: Почему важно очищать приствольные круги деревьев осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Основная ошибка, которая может привести к разрушению теплицы из поликарбоната
Дом и сад
Изображение к статье: Радев
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео