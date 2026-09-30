Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр платы за проезд в региональном общественном транспорте, предусматривающий в 2027 году повышение тарифа до 10%, следует из информационного сообщения, направленного на согласование Министерством сообщения.

В Автотранспортной дирекции (АТД) агентству ЛЕТА сообщили, что вопрос об изменении тарифов тесно связан с вопросом о финансировании сети общественного транспорта в 2027 году и объемом заказа.

В дирекции указали, что с различными сценариями АТД обратится в Совет по общественному транспорту, которому предстоит принять окончательное решение. Если изменения в тарифах произойдут, они коснутся как автобусов, так и поездов, поскольку тариф является единым для обоих видов общественного транспорта.

Как говорится в информационном докладе Минсообщения, если в бюджетной базе не будет возможности увеличить объем финансирования, чтобы ввести в договоры о региональных перевозках ежегодную индексацию, необходимо предусмотреть компенсирующие меры для ее покрытия.

Компенсирующие меры могут включать оптимизацию маршрутной сети, изменение тарифной политики и введение доплат для получателей льгот