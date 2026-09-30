Государственная инспекция труда (ГИТ) завершила расследование трагического несчастного случая в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), где сотрудницу учреждения насмерть зажало автоматическими дверями. По заключению инспекции, причиной происшествия стало невыполнение необходимых мер по охране труда.

Экспертиза установила, что двери не были в достаточной степени оборудованы датчиками безопасности. Сенсоры должны быть расположены таким образом, чтобы при появлении человека в опасной зоне двери автоматически останавливались либо начинали двигаться в обратную сторону.

Однако существующее расположение датчиков не исключало возможности того, что двери могут зажать человека. При этом данная система эксплуатировалась в больнице уже несколько лет.

Двери вообще не должны были коснуться человека

В ГИТ подчеркивают, что контакт таких дверей с пациентом или сотрудником сам по себе недопустим. Работодатель обязан обеспечить технические меры, исключающие попадание человека в опасную зону либо автоматически останавливающие механизм.

Расследование показало, что необходимые меры приняты не были.

Отвечая на вопрос о возможной ответственности производителя дверей, инспекция отметила, что обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования лежат и на его пользователе — в данном случае на Восточной больнице.

По мнению ГИТ, говорить об ответственности производителя нельзя, если датчики безопасности установлены неправильно или их недостаточно для предотвращения опасной ситуации.

Материалы передадут полиции

Все материалы расследования VDI намерена передать Государственной полиции. Они будут приобщены к уже начатому уголовному процессу в части, касающейся соблюдения требований охраны труда и ответственности работодателя.

Параллельно в отношении работодателя начато административное производство за невыполнение мер по охране труда. За такое нарушение предусмотрен денежный штраф, размер которого предстоит определить.

Проверят двери и в других больницах

После трагедии инспекция решила провести профилактические проверки в других медицинских учреждениях Латвии.

В ГИТ допускают, что аналогичные автоматические двери могут использоваться и в других больницах. Медучреждениям предложат проверить их соответствие требованиям, провести необходимое обслуживание и убедиться, что датчики безопасности не просто установлены, но и действительно способны предотвратить травмирование человека.

Больница с выводами инспекции не согласилась

В ГИТ сообщили, что получили от Восточной больницы многочисленные объяснения. В них учреждение преимущественно настаивало на том, что ответственность за произошедшее лежит не на нем.

Больница также не согласилась с установленной инспекцией причиной несчастного случая. ГИТ заявляет, что изучила и приняла во внимание позицию RAKUS.

При этом инспекция подчеркивает, что больница не игнорирует требования ведомства и сотрудничает с ним.

Ранее RAKUS отказывалась подробно комментировать обстоятельства трагедии до завершения проверок компетентных органов. Кроме того, больница указывала, что является объектом критической инфраструктуры и поэтому не может публично раскрывать подробную информацию о техническом состоянии отдельных элементов инфраструктуры и систем безопасности.