Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Только один вуз Латвии пробился в мировую тысячу лучших: кто оказался выше остальных 0 425

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Высшее образование

ChatGPT

Рижский технический университет (RTU) вошел в тысячу лучших университетов мира по версии Times Higher Education World University Rankings 2026, свидетельствуют опубликованные данные рейтинга.

За год RTU заметно улучшил свои позиции, поднявшись из группы 1001–1200 в группу 801–1000. При этом показатели университета выросли во всех пяти категориях, которые учитываются при составлении рейтинга.

Ни одному другому вузу Латвии попасть в первую тысячу не удалось.

Как расположились латвийские университеты

Латвийский университет (LU) сохранил позицию в группе 1001–1200, а Рижский университет Страдиня (RSU) поднялся в группу 1201–1400.

Латвийский университет биологических наук и технологий (LBTU) оказался ниже 2001-го места.

При этом улучшения зафиксированы и у других латвийских вузов. Показатели RSU и LU выросли в четырех оцениваемых категориях. У LBTU результат улучшился в трех — исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе, но снизился в категориях преподавания и сотрудничества с промышленностью.

Сильная сторона Латвии — международность

Лучшие результаты латвийские университеты продемонстрировали в категории «Международная перспектива». Именно здесь каждый из четырех вузов получил свою наиболее высокую оценку.

RTU набрал в этой категории 71,2 балла, а RSU — 66,8 балла. По сравнению с предыдущим рейтингом показатель международной перспективы улучшился у всех четырех латвийских университетов.

Всего в Times Higher Education World University Rankings 2026 оценивались 2297 университетов.

Первое место занял Оксфордский университет, второе — Массачусетский технологический институт (MIT), а третью позицию разделили Принстонский и Стэнфордский университеты.

×
#образование #Латвия #РТУ
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Осень
Изображение к статье: Грибная карта
Изображение к статье: Больница
Изображение к статье: Куда уходят деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Последние американские военные покидают страну спустя 23 года после свержения Саддама Хусейна.
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: Францию охватила новая волна протестов Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Дроны и истребители НАТО на границе
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Последние американские военные покидают страну спустя 23 года после свержения Саддама Хусейна.
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: Францию охватила новая волна протестов Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео