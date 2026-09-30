Рижский технический университет (RTU) вошел в тысячу лучших университетов мира по версии Times Higher Education World University Rankings 2026, свидетельствуют опубликованные данные рейтинга.

За год RTU заметно улучшил свои позиции, поднявшись из группы 1001–1200 в группу 801–1000. При этом показатели университета выросли во всех пяти категориях, которые учитываются при составлении рейтинга.

Ни одному другому вузу Латвии попасть в первую тысячу не удалось.

Как расположились латвийские университеты

Латвийский университет (LU) сохранил позицию в группе 1001–1200, а Рижский университет Страдиня (RSU) поднялся в группу 1201–1400.

Латвийский университет биологических наук и технологий (LBTU) оказался ниже 2001-го места.

При этом улучшения зафиксированы и у других латвийских вузов. Показатели RSU и LU выросли в четырех оцениваемых категориях. У LBTU результат улучшился в трех — исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе, но снизился в категориях преподавания и сотрудничества с промышленностью.

Сильная сторона Латвии — международность

Лучшие результаты латвийские университеты продемонстрировали в категории «Международная перспектива». Именно здесь каждый из четырех вузов получил свою наиболее высокую оценку.

RTU набрал в этой категории 71,2 балла, а RSU — 66,8 балла. По сравнению с предыдущим рейтингом показатель международной перспективы улучшился у всех четырех латвийских университетов.

Всего в Times Higher Education World University Rankings 2026 оценивались 2297 университетов.

Первое место занял Оксфордский университет, второе — Массачусетский технологический институт (MIT), а третью позицию разделили Принстонский и Стэнфордский университеты.