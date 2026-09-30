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В Латвию поступили детские интраназальные вакцины от гриппа 0 66

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа

ChatGPT

В Латвию на этой неделе поступили интраназальные вакцины против гриппа, предназначенные для детей из групп риска. Такие вакцины вводятся через нос, без инъекции. Медицинские учреждения уже начали их заказывать, сообщает Национальная службя здравоохранения (НСЗ).

Поставки других вакцин против гриппа в этом сезоне задерживаются. Препараты, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, остальные вакцины — до 13 ноября.

В НСЗ подчёркивают, что эти сроки основаны на информации поставщика и могут зависеть от фактического графика поставок.

Задержка затронула не только Латвию. Производство вакцин для сезона гриппа 2026/2027 в Европе началось позже из-за того, что информация о штаммах вируса, которые необходимо включить в состав препаратов, была получена с опозданием, пояснили в НСЗ.

В нынешнем сезоне Латвия планирует приобрести 148 336 доз вакцин против гриппа. Это на 9216 доз, или на 6,6%, больше, чем в предыдущем сезоне. При необходимости государство сможет закупить дополнительные партии.

Между тем грипп в Латвии уже появился. В сентябре лабораторно подтверждены первые случаи заболевания в нынешнем сезоне.

На 38-й неделе года были выявлены три случая гриппа. Кроме того, в стационаре «Latvijas Infektoloģijas centrs» Рижской Восточной клинической университетской больницы уже проходил лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом.

Инфекционисты предупреждают, что в этом году циркуляция вируса началась раньше обычного. Поэтому не исключено, что и эпидемия гриппа может начаться раньше привычных сроков. Врачи напоминают, что заболевание способно приводить к серьёзным осложнениям.

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#здравоохранение #медицина #эпидемия #Латвия #грипп #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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