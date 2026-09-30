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Водителям на заметку: с 5 октября на крупном перекрестке Риги запретят левый поворот 0 357

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: На крупном перекрестке Риги запретят левый поворот

ChatGPT

С 5 октября в Риге изменится организация движения на перекрестке улиц Таллинас, Миера и А. Бриана. В частности, водителям, которые подъезжают по улице Таллинас со стороны улицы Бривибас, больше нельзя будет поворачивать налево.

Как сообщили в Рижской думе, на перекрестке установят дорожный знак «Движение прямо или направо». Муниципалитет рассчитывает, что изменения повысят безопасность и улучшат транспортный поток.

Часть изменений уже внесена в работу светофоров. Со стороны улицы А. Бриана установлен светофор с сигналом в виде красного креста. Одновременно изменена программа регулирования: движение по улице Таллинас со стороны улицы Бривибас теперь останавливается раньше.

Благодаря этому автомобилисты, поворачивающие налево с улицы А. Бриана, получают дополнительное время для завершения маневра до того, как начинается движение транспорта по улице Таллинас.

Изменения готовят и для ускорения движения трамваев по улице Миера. Со стороны улицы Алояс уже установлен новый светофор для общественного транспорта.

В ближайшее время программу светофоров планируется дополнительно скорректировать, чтобы трамваям реже приходилось останавливаться перед перекрестком. После этого предполагается также существенно увеличить продолжительность зеленого сигнала для автомобилей, движущихся по улице Таллинас.

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#транспорт #трамваи #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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