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Хитрости иноземцев: иммигранты завозят в Латвию иммигрантов 0 437

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: иммигранты

Накануне парламентских выборов тема гостей из дальнего зарубежья в ЛР особо обострилась. Государственный контроль не остался в стороне и доложил парламенту, что происходит с иностранной рабочей силой.

Любой официально проживающий в республике «арвалстниекс» имеет право сам создать свое юрлицо. И уже самостоятельно приглашать земляков, членов семьи и клана приехать в далекую Латвию! В 12 из 60 проверенных Госконтролем дел наймом занимается «иностранец через свое или принадлежащее связанному лицу предприятие».

В результате 18% гостей Латвии, получивших разрешение на работу, к таковой не приступают. Есть и обратная ситуация — 61% иностранцев, которые закончили трудиться на благо нашей республики, не прекращают действие разрешения на работу.

Байба Башкере, директор Департамента человеческого капитала Министерства экономики, сказала на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии, что расследование Госконтроля «пришло точно вовремя». Ее ведомство уже создало инструмент, анализирующий примерно 100 000 свободных рабочих мест по Латвии.

Несоответствие спроса и предложения на рынке труда в стране, конечно, есть, но к 2030 году, полагают в Минэкономики, вакансии будут постепенно заполняться. Страна даст молодых специалистов с высшим образованием, а в отношении остальных потребностей можно будет осуществлять «контролируемую миграцию».

Анализ официально принятых на работу в Латвии иностранных граждан показывает, что к высококвалифицированным относились 14%, к работникам средней квалификации — 57%, а к низкоквалифицированным — 29%.

Тяжелая виза

Уже сейчас не требуется особого рвения министра Домбравы, чтобы отвадить от ЛР иноземцев. Ведь, согласно имеющейся информации, чтобы получить рабочую визу для въезда в Латвию, иностранец в среднем тратит три месяца. Для оформления же разрешения на пребывание с правом на труд надо ходить по инстанциям вдвое дольше.

Несмотря на то что формально установленные сроки рассмотрения не длиннее, чем в других государствах Евросоюза, как выяснили ревизоры, «одну и ту же информацию повторно надо предоставлять разным учреждениям, ибо нет полного обмена данными». К тому же «на процесс влияет емкость посольств, доступность записи и оборот документов»…

А ведь в Латвии еще и хотят сузить временные рамки для миграции трудовых ресурсов — с пятилетнего до годичного разрешения. Получится так: полгода оформляют, потом год работаешь, и далее все по новой.

Чтобы трудоустроить в ЛР, к примеру, сезонного сельхозрабочего (таковые весьма востребованы, в частности, при сборе клубники), местный работодатель обязан декларировать, что за него будет уплачено не менее 3000 евро налогов. А ведь недостаток рабочей силы влечет за собой спад производства и, по данным Госконтроля, убытки в размере 5 млн евро в год!

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#Латвия #миграция #иммигранты #вакансии #трудовая миграция #рынок труда
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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