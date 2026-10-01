Европейский союз открыл новый прием заявок на программу DiscoverEU, благодаря которой 18-летние жители Латвии смогут бесплатно путешествовать по Европе на поезде. Подать заявку можно до 15 октября.

С 1 октября открыт очередной прием заявок на участие в программе DiscoverEU, которая дает 18-летним жителям стран Европейского союза возможность бесплатно путешествовать по Европе на поезде.

Подать заявку можно с 1 по 15 октября. Принять участие могут молодые люди, родившиеся в период с 1 января по 31 декабря 2008 года.

После регистрации кандидатам предстоит пройти небольшую викторину. Победители получат проездной билет, позволяющий путешествовать по Европе в течение периода с 1 марта 2027 года по 31 мая 2028 года.

Само путешествие может длиться до 30 дней. В течение этого времени участники смогут выбрать семь дней для поездок на поезде.

При желании путешествовать можно не только самостоятельно, но и вместе с друзьями. В группу могут входить до четырех человек, если все они соответствуют требованиям программы.

Помимо бесплатного железнодорожного проездного участники получают специальную дисконтную карту, которая дает скидки на проживание, общественный транспорт, посещение музеев, культурных мероприятий, спортивных объектов и других достопримечательностей.

В новом финансовом периоде программа расширяется. С 2027 года к Erasmus+ присоединятся Великобритания и Швейцария, поэтому владельцы проездного DiscoverEU смогут путешествовать и по этим странам.

Программа также предусматривает дополнительную поддержку для молодых людей с инвалидностью и другими особыми потребностями, чтобы сделать путешествие доступным для всех участников.

DiscoverEU действует в рамках программы Erasmus+ и призвана помочь молодежи лучше познакомиться с европейскими странами, их культурой, историей и жителями.