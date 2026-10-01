Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

18-летние жители Латвии вновь смогут бесплатно путешествовать по Европе на поезде 1 838

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европейское путешествие: поезд и карта маршрутов
ФОТО: BB.LV/AI

Европейский союз открыл новый прием заявок на программу DiscoverEU, благодаря которой 18-летние жители Латвии смогут бесплатно путешествовать по Европе на поезде. Подать заявку можно до 15 октября.

С 1 октября открыт очередной прием заявок на участие в программе DiscoverEU, которая дает 18-летним жителям стран Европейского союза возможность бесплатно путешествовать по Европе на поезде.

Подать заявку можно с 1 по 15 октября. Принять участие могут молодые люди, родившиеся в период с 1 января по 31 декабря 2008 года.

После регистрации кандидатам предстоит пройти небольшую викторину. Победители получат проездной билет, позволяющий путешествовать по Европе в течение периода с 1 марта 2027 года по 31 мая 2028 года.

Само путешествие может длиться до 30 дней. В течение этого времени участники смогут выбрать семь дней для поездок на поезде.

При желании путешествовать можно не только самостоятельно, но и вместе с друзьями. В группу могут входить до четырех человек, если все они соответствуют требованиям программы.

Помимо бесплатного железнодорожного проездного участники получают специальную дисконтную карту, которая дает скидки на проживание, общественный транспорт, посещение музеев, культурных мероприятий, спортивных объектов и других достопримечательностей.

В новом финансовом периоде программа расширяется. С 2027 года к Erasmus+ присоединятся Великобритания и Швейцария, поэтому владельцы проездного DiscoverEU смогут путешествовать и по этим странам.

Программа также предусматривает дополнительную поддержку для молодых людей с инвалидностью и другими особыми потребностями, чтобы сделать путешествие доступным для всех участников.

DiscoverEU действует в рамках программы Erasmus+ и призвана помочь молодежи лучше познакомиться с европейскими странами, их культурой, историей и жителями.

×
#история #молодежь #путешествия #культура #бесплатно
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Rīgas vārti
Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!
Изображение к статье: фура с топливом
Изображение к статье: коровы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каспаров
В мире
Изображение к статье: ствол спиленного дерева
Наша Латвия
2
Изображение к статье: хоккеисты
Спорт
Изображение к статье: Брокколи
Люблю!
Изображение к статье: Смит Маччхар
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
Политика
Изображение к статье: Каспаров
В мире
Изображение к статье: ствол спиленного дерева
Наша Латвия
2
Изображение к статье: хоккеисты
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео