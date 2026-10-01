С 1 октября в Латвии вступило в силу снижение акцизного налога на бензин и дизельное топливо. Однако специалисты предупреждают, что цены на автозаправках будут меняться постепенно, а возможный рост мировых цен на нефть может свести экономию к минимуму.

С четверга, 1 октября, в Латвии снижены ставки акцизного налога на автомобильное топливо. Акциз на бензин уменьшился на 11,7%, а на дизельное топливо — на 16,7%. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Несмотря на вступление изменений в силу, заметного удешевления топлива на автозаправочных станциях в первый же день ожидать не стоит. Как поясняют представители отрасли, АЗС будут постепенно получать партии топлива, оформленные уже по новой ставке акциза.

«Только сейчас торговцы начинают вывозить с акцизных складов на автозаправочные станции топливо с пониженной ставкой акциза. Поэтому снижение цен будет происходить постепенно», — объяснила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.

По ее словам, на стоимость топлива сегодня влияет не только налоговая политика, но и ситуация на мировом рынке. В ассоциации отмечают, что цены на бензин и дизель в Латвии сейчас находятся на рекордно высоком уровне, а дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке может вновь подтолкнуть нефтяные котировки вверх.

«Снижение акциза в любом случае повлияет на цену. Но если произойдет новое обострение ситуации на Ближнем Востоке и мировые цены снова вырастут, эта экономия может быть полностью нивелирована», — отметила Лигере.

Опрошенные водители также не ожидают заметного снижения цен. Одни считают, что стоимость топлива лишь вернется к прежнему уровню после недавнего подорожания, другие надеются хотя бы на небольшую экономию.

По данным накануне вступления новых ставок в силу, дизельное топливо стоило около 2,24 евро за литр, а бензин — около 2,09 евро, что стало самым высоким уровнем за всю историю наблюдений.

В Ассоциации торговцев топливом также отмечают изменение структуры спроса. В последнее время продажи бензина растут, тогда как спрос на дизельное топливо снижается. Одной из возможных причин специалисты называют увеличение числа гибридных автомобилей на дорогах.

Снижение акциза должно постепенно отразиться на стоимости топлива, однако окончательная цена на АЗС по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.