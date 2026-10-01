С 3 октября возле Латвийского национального театра начнется реконструкция трамвайных путей. Из-за работ трамвай №11 временно перестанет ходить до конечной «Ausekļa iela» и будет курсировать по сокращенному маршруту — от Межапарка до центра Риги.

После остановки «Aspazijas bulvāris» трамвай будет следовать через разворотное кольцо на улице Радио до конечной «Stacijas laukums», после чего отправляться обратно в Межапарк. На время ремонта маршрут получит временное название «Mežaparks–Stacijas laukums».

Пассажирам, которым необходимо добраться до улицы Аусекля, предлагают пересаживаться на трамваи №5, 7 или 8. Их маршруты и расписания менять не планируется.

Причиной ремонта стал износ железобетонных плит на перекрестке возле Национального театра. Пути здесь реконструировали в 2011 году, однако за 15 лет интенсивное автомобильное движение существенно износило покрытие.

Во время работ движение трамваев через перекресток сохранится, но в обоих направлениях они будут поочередно пользоваться одним путем. Сокращение 11-го маршрута должно уменьшить количество трамваев на проблемном участке и снизить риск задержек.

Для автомобилистов ограничения будут вводить только по выходным. С 22:00 9 октября, а также 10 и 11 октября движение организуют по одной полосе в каждом направлении. В рабочие дни все четыре полосы останутся открытыми. Такой порядок планируется применять по выходным до завершения ремонта.

Полностью закончить реконструкцию путей возле Национального театра планируют к началу декабря.