Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Центр Риги на ремонте: один трамвайный маршрут укоротят, автомобилистам тоже приготовили ограничения 0 167

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт трамвайных путей

ChatGPT

С 3 октября возле Латвийского национального театра начнется реконструкция трамвайных путей. Из-за работ трамвай №11 временно перестанет ходить до конечной «Ausekļa iela» и будет курсировать по сокращенному маршруту — от Межапарка до центра Риги.

После остановки «Aspazijas bulvāris» трамвай будет следовать через разворотное кольцо на улице Радио до конечной «Stacijas laukums», после чего отправляться обратно в Межапарк. На время ремонта маршрут получит временное название «Mežaparks–Stacijas laukums».

Пассажирам, которым необходимо добраться до улицы Аусекля, предлагают пересаживаться на трамваи №5, 7 или 8. Их маршруты и расписания менять не планируется.

Причиной ремонта стал износ железобетонных плит на перекрестке возле Национального театра. Пути здесь реконструировали в 2011 году, однако за 15 лет интенсивное автомобильное движение существенно износило покрытие.

Во время работ движение трамваев через перекресток сохранится, но в обоих направлениях они будут поочередно пользоваться одним путем. Сокращение 11-го маршрута должно уменьшить количество трамваев на проблемном участке и снизить риск задержек.

satiksme-4.jpg

Для автомобилистов ограничения будут вводить только по выходным. С 22:00 9 октября, а также 10 и 11 октября движение организуют по одной полосе в каждом направлении. В рабочие дни все четыре полосы останутся открытыми. Такой порядок планируется применять по выходным до завершения ремонта.

Полностью закончить реконструкцию путей возле Национального театра планируют к началу декабря.

×
#ремонт #транспорт #трамваи #автомобили #реконструкция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди с чемоданами
Изображение к статье: ствол спиленного дерева
Изображение к статье: разрушенная многоэтажка
Изображение к статье: Европейское путешествие: поезд и карта маршрутов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Протест учащихся во Франции
В мире
Изображение к статье: Ярмарка вакансий
Бизнес
Изображение к статье: Противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T
Наша Латвия
Изображение к статье: Кирилл Дмитирев
В мире
Изображение к статье: Загранпаспорт гражданина Узбекистана
Политика
Изображение к статье: Девушки на траве
Наша Латвия
Изображение к статье: Протест учащихся во Франции
В мире
Изображение к статье: Ярмарка вакансий
Бизнес
Изображение к статье: Противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео