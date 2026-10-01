Трагедия в доме на улице Баускас в Риге, где в результате взрыва погибли два человека, заставила многих по-новому взглянуть на безопасность многоквартирных домов.

Взрыв в жилом доме на улице Баускас, 15 в Риге стал не только одной из самых обсуждаемых трагедий этого года, но и поводом для разговора о том, как жители многоквартирных домов относятся к общей безопасности. Этой теме посвящен новый выпуск подкаста TV3 «Скорее безопасно, чем небезопасно».

В начале года один из жильцов самовольно демонтировал газопровод, после чего произошел взрыв. Часть здания была разрушена, погибли два человека, а десятки семей лишились возможности жить в своих квартирах.

Старший по дому Андрис Виксе рассказал, что всего за месяц до трагедии жильцы обсуждали возможность застраховать дом. Он предлагал оформить страховку общего имущества, однако большинство собственников не поддержало эту идею.

«Многие говорили: "Дом стоит уже 40 лет, ничего ведь не случилось". Но все трагедии начинаются задолго до самого происшествия», — отметил Виксе.

По его словам, одна из главных проблем многоквартирных домов заключается в том, что многие воспринимают ответственность только в пределах собственной квартиры и не обращают внимания на происходящее вокруг.

«Люди думают: "У меня есть квартира", и не выходят за пределы этого маленького мирка. Иногда нужно сделать замечание соседу, если он поступает неправильно. Оглядываясь назад, я понимаю, что все трагедии начинаются задолго до самого происшествия», — сказал он.

Телеведущий Марис Григалис, также участвовавший в разговоре, рассказал, что после переезда в частный дом оформил максимально полное страхование имущества. По его словам, именно наличие страховки заставляет внимательнее относиться к вопросам безопасности.

В качестве примера он вспомнил, как сильный ветер унес батут на соседний участок, а также случай, когда лобовое стекло автомобиля было повреждено камнем из-под колес грузовика. В обоих случаях расходы покрыла страховая компания.

Особое внимание участники подкаста уделили последствиям трагедии для жителей дома. После взрыва свои квартиры были вынуждены покинуть жители 75 квартир. Вернуться домой они смогли лишь спустя более четырех месяцев — 11 мая.

«Люди буквально жили на чемоданах. О какой психологической стабильности вообще можно говорить?» — сказал Виксе.

По его мнению, кризис после взрыва еще не завершился. Теперь главная задача — не только восстановить дом, но и выстроить систему управления, основанную на совместной работе жителей.

Марис Григалис также считает, что безопасность многоквартирного дома невозможна без постоянного общения между соседями. По его словам, любые серьезные изменения или работы должны обсуждаться совместно, а не проводиться по инициативе отдельных жильцов.

Виксе убежден, что многие трагедии можно предотвратить, если люди не будут проходить мимо потенциально опасных ситуаций.

«Если мы не страхуем имущество, не сообщаем о нарушениях и не реагируем на опасные ситуации, риск остается на нас. Все это постепенно накапливается и однажды может привести к трагедии», — подчеркнул он.

История дома на улице Баускас стала напоминанием о том, что безопасность многоквартирного дома зависит не только от технического состояния здания, но и от ответственности каждого его жителя.