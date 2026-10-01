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До +22 и без дождя: где в Латвии сегодня будет самая теплая погода 0 330

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: коровы
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии сохранится сухая и по-осеннему теплая погода. Больше всего солнца ожидается в Курземе, где температура на западном побережье поднимется до +22 градусов.

В четверг во многих районах Латвии ожидается солнечная и сухая погода. По прогнозам синоптиков, самым теплым и солнечным регионом страны станет Курземе.

Осадков в течение дня не прогнозируется. Утром местами возможен туман, который с повышением температуры постепенно рассеется.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер.

Днем температура воздуха составит от +15 градусов в отдельных районах восточной Латвии до +22 градусов на западном побережье Курземе.

Для начала октября такие температуры остаются довольно высокими. При этом исторический рекорд для 1 октября — +23,1 градуса — был зафиксирован в Даугавпилсе в 1981 году.

В Риге в течение дня облаков станет меньше. Осадков не ожидается, ветер останется слабым, а воздух прогреется примерно до +19 градусов.

Погоду в стране продолжает определять антициклон. Именно благодаря ему в Латвии сохраняется спокойная, сухая погода с высоким атмосферным давлением.

По предварительным прогнозам, уже в ближайшие дни погода начнет постепенно меняться: облачности станет больше, а в выходные и в начале следующей недели местами вновь ожидаются дожди.

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#погода #Латвия #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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