Каждый год в октябре индексируют пенсии, чтобы по возможности защитить кошельки пожилых людей от инфляции. Эта индексация проводится в соответствии с законом «О государственных пенсиях», однако сам механизм начисления надбавок обычно вызывает множество вопросов.

Министерство благосостояния разъясняет для наших читателей самые важные моменты.

Какую часть пенсии проиндексируют?

В этом году полностью индексируют те пенсии и пособия, сумма которых не превышает 1589 евро.

То есть для абсолютного большинства латвийских сеньоров будет проиндексирована вся ежемесячная выплата. Эта планка взялась не с потолка — именно столько составляла средняя зарплата по стране в прошлом году, с которой уплачивались социальные взносы.

Из правила «потолка» есть исключения: некоторым пенсионерам проиндексируют всю выплату целиком, сколько бы они ни получали. Кто входит в этот список? Политически репрессированные лица, инвалиды I группы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также те, кто вышел на пенсию раньше срока в связи с уходом за ребёнком-инвалидом или воспитанием пяти и более детей.

Какими будут прибавки в евро?

Как эти проценты трансформируются в конкретные коэффициенты? При трудовом стаже до 29 лет применят коэффициент 1,0424. Для стажа от 30 до 39 лет индекс составит 1,0456; для 40–44 лет — 1,0489, а для тех, кто отработал 45 лет и более, — 1,0522.

Что это означает на практике, например, для конкретного жителя Латвии с пенсией 600 евро?

В зависимости от продолжительности трудовой биографии с 1 октября она вырастет:

при стаже до 29 лет — до 625,44 евро (600 × 1,0424; прибавка — 25,44 евро);

при стаже от 30 до 39 лет — до 627,36 евро (плюс 27,36 евро);

при стаже от 40 до 44 лет — до 629,34 евро (плюс 29,34 евро);

при стаже от 45 лет и более — до 631,32 евро (плюс 31,32 евро).

Все остальные виды государственных пенсий — по инвалидности, за выслугу лет, по потере кормильца — и компенсации за потерю трудоспособности будут пересчитываться по базовому индексу 1,0424.

Доплаты за советский стаж тоже подрастут. Насколько?

Пересмотр в сторону увеличения затронет и привычные доплаты за каждый год стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года. К этим суммам применят базовый коэффициент 1,0424.

В результате ставка доплаты, которая составляла 1,72 евро за один год стажа, вырастет до 1,79 евро. А повышенная ставка в 2,58 евро (её получают те, кому пенсия по возрасту или инвалидности была назначена до конца 1996 года) увеличится до 2,69 евро за каждый год.

Например, если пенсионеру назначена пенсия в размере 610 евро за 45 лет общего стажа, плюс идёт доплата в размере 43 евро за 25 лет работы до конца 1995 года, то с октября он будет получать 641,84 евро пенсии и 44,75 евро доплаты.

И никаких бумажек

Пенсионерам не нужно ходить в филиалы и писать заявления. Всю процедуру автоматически проводит Государственное агентство социального страхования.