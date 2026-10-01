Государственная лесная служба (VMD), выдавая разрешения на вырубку леса на территории под управлением Станции исследования леса (MPS) в окрестностях Руцавы, не обнаружила юридических ограничений, сообщили в ведомстве.

VMD выдала разрешения в соответствии с правилами Кабинета министров о рубке деревьев в лесах. В службе подчеркивают, что перед выдачей разрешения всегда проверяется наличие установленных законом ограничений. В данном случае их обнаружено не было.

При этом в государственной системе природных данных Ozols на этом участке был зарегистрирован имеющий значение для Евросоюза биотоп «Старые и естественные бореальные леса». Однако, как поясняет VMD, сама регистрация биотопа в этой системе автоматически не ограничивает хозяйственную деятельность, а лишь фиксирует информацию о природных ценностях. Поэтому юридических оснований отказать собственнику в разрешении на рубку не было.

В июне Курземское управление VMD письменно проинформировало Латвийский государственный институт лесоведения Silava о природных ценностях на предназначенном для вырубки участке и призвало сохранить их на основании закона об охране видов и биотопов.

По действующему законодательству ограничения на рубку распространяются на особо охраняемые природные территории и участки, где созданы микрозаказники. При создании микрозаказника хозяйственная деятельность в лесу запрещается.

Сейчас ситуация изменилась: VMD получила два заявления о создании микрозаказников, действие разрешений на рубку приостановлено и начата процедура создания четырех микрозаказников.

Согласно данным Государственного лесного регистра, основной породой в уже вырубленном лесу была сосна, а возраст насаждения составлял 121 год. Если там росли отдельные деревья предыдущих поколений значительно большего возраста, при вырубке их следовало в первую очередь сохранять в качестве экологических деревьев.

Сейчас VMD проверяет, не были ли нарушены природоохранные требования в отношении оставленных на вырубке экологических деревьев.

Ранее Латвийский фонд природы (LDF) сообщил, что на территории MPS под Руцавой был вырублен лес, в котором росла сосна возрастом не менее 377 лет, а также другие деревья сопоставимого возраста. На участке были зарегистрированы охраняемый биотоп европейского значения и места произрастания нескольких особо охраняемых видов.

MPS является публичным агентством, находящимся под надзором института Silava и Латвийского университета биологических наук и технологий. LDF обратился в ответственные учреждения и министерства, потребовав объяснить обстоятельства произошедшего и оценить ответственность государства за уничтожение природных ценностей.

Вырубку обнаружили во время обследования известного места гнездования черного аиста. На месте леса специалисты увидели свежую вырубку.

Дерево, на котором находилось гнездо черного аиста, было одной из многочисленных очень старых сосен. Орнитолог Марис Страздс вынес с вырубки спил ствола. На факультете медицины и наук о жизни Латвийского университета подсчитали годичные кольца и установили, что сосне было как минимум 377 лет. Она начала расти приблизительно в 1649 году.

Возраст нескольких других срубленных крупных сосен также составлял около 370 лет.

Эксперты допускают, что уничтоженный участок мог быть одним из старейших сохранившихся до наших дней сосновых лесов Латвии. Для точного определения возраста и структуры всего леса потребовались бы дополнительные исследования, однако после вырубки провести их в полном объеме уже невозможно.

LDF подчеркивает, что такие старые бореальные леса формируются столетиями. Для них характерны деревья разного возраста, мертвая древесина, естественные процессы развития леса и особые условия для видов, которые не способны существовать в интенсивно используемых лесах. Восстановить такой лес за несколько лет или даже десятилетий невозможно.

На участке также были зарегистрированы места произрастания как минимум двух особо охраняемых видов мхов, для защиты которых могут создаваться микрозаказники, — Bazzania trilobata и Odontoschisma denudatum. Эти виды связаны с длительно существующими лесными экосистемами и подходящим субстратом, включая мертвую древесину.

Эксперты также обнаружили неподалеку еще один подготовленный к рубке участок, который может быть сопоставим с уничтоженным лесом по возрасту и экологической ценности. Несколько очень старых и крупных сосен там уже были помечены для вырубки.

LDF настаивает, что рубку на этом участке нельзя допускать до проведения полноценной инвентаризации природных ценностей и оценки соответствия планируемых работ природоохранным требованиям.

Фонд также ожидает, что ответственные учреждения изучат обстоятельства выдачи разрешения на рубку, выяснят, насколько при принятии решения учитывалась имевшаяся информация о природных ценностях, и оценят ответственность должностных лиц.