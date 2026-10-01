С 1 октября в Латвии начинается период нереста лосося и кумжи. В связи с этим на всех лососевых реках страны вступает в силу полный запрет на рыбалку, который будет действовать до окончания нерестового сезона.

Как сообщает Управление охраны природы (УОП), за незаконную добычу лососевых рыб в этот период предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб — 715 евро за каждую пойманную и убитую охраняемую рыбу.

Лосось и кумжа в Латвии встречаются преимущественно в бассейнах Гауи, Ирбе, Салацы и Венты. Многие участки этих рек проходят через особо охраняемые природные территории.

Десятки километров против течения

После нескольких лет, проведенных в море, где рыбы питаются и растут, с наступлением нереста они возвращаются в родные реки. Ориентируясь на химический состав и запах воды, лосось и кумжа преодолевают десятки километров против течения.

В это время рыбы уже не питаются. Их задача — добраться до подходящих участков с галькой и гравием, где самки устраивают нерестовые гнезда и откладывают икру.

В УОП подчеркивают, что сохранение каждой нерестящейся рыбы имеет критическое значение для популяции. Выживаемость молоди невелика, поэтому любая потеря взрослых особей в период размножения может серьезно сказаться на численности вида. Дополнительными угрозами остаются плотины на реках, повышение температуры воды и загрязнение.

На реках усилят проверки

В период нереста государственные инспекторы DAP совместно с Государственной полицией, муниципальной полицией и Земессардзе проведут усиленные рейды по всей Латвии.

Согласно действующим правилам рыболовства, раковоловства и подводной охоты, во внутренних водоемах Латвии лосося и кумжу запрещено оставлять в улове круглый год. Исключение предусмотрено для отдельных мест лицензионной рыбалки в период с 1 января по 30 сентября.

На определенных правилами лососевых реках с 1 октября и до окончания нерестового сезона запрещена уже сама рыбалка.

Ограничения распространяются и на другие виды лососевых. Хариуса запрещено оставлять в улове с 1 февраля по 30 апреля, ручьевую форель — с 1 сентября по 30 ноября, сига и ряпушку — с 1 октября по 30 ноября.