Совет по общественному транспорту в четверг поддержал закрытие железнодорожной билетной кассы на станции «Тукумс I». При этом кассу на станции Слока решено сохранить.

Предложение закрыть кассу в Тукумсе внесло АО Pasažieru vilciens (PV). В среднем в ней ежедневно покупали 318 билетов.

В компании отмечают, что на станции уже установлен билетный автомат. Кроме того, приобрести билет можно непосредственно в поезде у кондуктора.

По расчетам PV, закрытие кассы на станции «Тукумс I» позволит экономить 34 145 евро в год.

Рижский регион планирования поддержал закрытие кассы, тогда как Курземский регион планирования выступил против. Там предложили сохранить ее до 1 января 2030 года, когда в Тукумсе планируется создать мультимодальный транспортный узел, связанный с автовокзалом.