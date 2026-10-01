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На станции «Тукумс I» закроют железнодорожную билетную кассу. А в Слоке? 0 139

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2026
LETA
Изображение к статье: станция Тукумс-1

Совет по общественному транспорту в четверг поддержал закрытие железнодорожной билетной кассы на станции «Тукумс I». При этом кассу на станции Слока решено сохранить.

Предложение закрыть кассу в Тукумсе внесло АО Pasažieru vilciens (PV). В среднем в ней ежедневно покупали 318 билетов.

В компании отмечают, что на станции уже установлен билетный автомат. Кроме того, приобрести билет можно непосредственно в поезде у кондуктора.

По расчетам PV, закрытие кассы на станции «Тукумс I» позволит экономить 34 145 евро в год.

Рижский регион планирования поддержал закрытие кассы, тогда как Курземский регион планирования выступил против. Там предложили сохранить ее до 1 января 2030 года, когда в Тукумсе планируется создать мультимодальный транспортный узел, связанный с автовокзалом.

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#транспорт #Pasažieru Vilciens #экономия #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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