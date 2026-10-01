Жители жилого комплекса Rīgas vārti в Саласпилсе утверждают, что после конфликта с управляющей компанией в доме перестали вывозить мусор и отключили лифты. Управляющая компания не признает обвинения, а в Министерстве экономики считают, что спор, возможно, придется решать через суд.

В новом жилом комплексе Rīgas vārti в Саласпилсе разгорелся конфликт между собственниками квартир и управляющей компанией Interbau nami. Жильцы утверждают, что после попытки сменить управляющего в доме возникли серьезные проблемы с обслуживанием. Об этом сообщает передача Bez Tabu на TV3.

По словам жителей, в последние недели возле дома перестали регулярно вывозить мусор, из-за чего образовались большие скопления отходов. Кроме того, были отключены лифты. Владельцы квартир считают, что это связано с обострившимся конфликтом с управляющей компанией.

Как рассказала жительница дома Майя, вопросы к качеству управления возникали и раньше, однако ситуация резко ухудшилась после повышения ряда тарифов.

«Без какого-либо предупреждения выросла плата за вывоз мусора, электроэнергию мест общего пользования и обслуживание лифтов. Кроме того, в счетах появилась новая строка — страхование дома. Никто не объяснил, что это за полис и на каких условиях он действует», — говорит она.

В доме насчитывается 93 квартиры, однако продано пока только 36. Остальные принадлежат застройщику — компании Interbau, которая ранее передала управление зданием компании Interbau nami. По словам жителей, это привело к ситуации, когда застройщик одновременно является крупнейшим собственником квартир и контролирует управляющую компанию.

Жильцы попытались организовать голосование за смену управляющего, однако столкнулись с особенностями действующего законодательства.

«Даже если все покупатели квартир будут на одной стороне, мы не можем набрать на собрании 51% голосов. Он (владелец остальных квартир) прекрасно это понимает. Но и он сам, если никто из нас его не поддержит, тоже не может получить 51%. Закон предусматривает, что если одному собственнику принадлежит более половины квартир, то на общем собрании ему не может принадлежать более 50% голосов. Получается тупиковая ситуация», — рассказала владелица квартиры Марита.

Владелец Interbau nami и один из девелоперов проекта Гинт Фрелих в переписке с жильцами сообщил, что по принадлежащим Interbau квартирам больше не будут начисляться отдельные платежи за некоторые услуги по управлению. В разговоре с журналистами он отказался подробно комментировать конфликт.

«Жильцы — взрослые люди, сами принимают решения и, соответственно, приходят к определенной ситуации. Не хотел бы публично обсуждать этот вопрос», — заявил Фрелих.

Опрошенный передачей специалист по управлению недвижимостью Витолс Пейпиньш считает, что если управляющая компания не выполняет свои обязанности, жильцы могут обратиться в полицию с просьбой начать административный процесс. По его словам, за такие нарушения законодательство предусматривает штрафы до 1400 евро для физических лиц и до 14 000 евро для юридических лиц.

В Министерстве экономики также считают, что подобные ситуации выявляют пробелы в законодательстве. Директор департамента жилищной политики Мартиньш Аудерс отметил, что если отдельным собственникам незаконно предоставляются льготы при оплате услуг, остальные жильцы вправе оспорить это в суде.

Кроме того, по словам представителя министерства, на время судебного разбирательства собственники могут ходатайствовать о применении обеспечительных мер, чтобы временно передать управление домом другой управляющей компании.

Конфликт вокруг жилого комплекса показывает, с какими трудностями могут столкнуться собственники квартир, если большинство помещений остается в руках застройщика и одновременно он контролирует управление домом.