Первые системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T Латвия рассчитывает получить уже до конца этого года, а на боевое дежурство их могут поставить в первой половине 2027 года. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Национальных вооруженных сил Латвии Эдмунд Свенчс.

По его словам, до конца года ожидается первоначальный комплект оборудования. Система включает радиолокационные средства, командные пункты и необходимое логистическое обеспечение. После получения техники начнется процесс ее приемки и освоения.

Срок постановки IRIS-T на боевое дежурство будет во многом зависеть от подготовки военнослужащих. Свенчс привел в пример Эстонию, где от получения таких систем до начала их полноценной эксплуатации прошло около полугода.

При этом недостаточно только научить расчеты работать с новой техникой. IRIS-T необходимо интегрировать в общую систему наблюдения и реагирования НАТО.

«Одно дело — обучить процедурам, другое — связать систему с общей системой наблюдения и реагирования НАТО», — подчеркнул командующий Воздушными силами.

По его оценке, реально IRIS-T сможет заступить на боевое дежурство в первой половине следующего года, возможно, и раньше. Места размещения комплексов разглашаться не будут — эта информация засекречена.

Одновременно Латвия усиливает защиту восточной границы от беспилотников. По словам Свенчса, возле границы уже размещены полученные в этом году дроны-перехватчики Blaze. Продолжается их интеграция в боевые системы и подготовка военнослужащих.

Контракт на приобретение IRIS-T Министерство обороны Латвии подписало с немецкой компанией [Diehl Defence] 30 ноября 2023 года. Стоимость договора составляет 600 миллионов евро. Закупка должна стать одним из ключевых элементов создаваемой в Латвии эшелонированной системы противовоздушной обороны.