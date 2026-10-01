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Пеллеты, щепа и газ резко подорожали: чего ждать от отопительного сезона 0 584

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: древесные пеллеты

В преддверии отопительного сезона стоимость основных видов топлива в Латвии заметно выросла. По оценке экономистов, за год цены на пеллеты и щепу увеличились примерно на 40–50%, а природный газ подорожал более чем в два раза.

В сентябре цены на древесные пеллеты и щепу в Латвии оказались значительно выше, чем год назад. Об этом сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

По его данным, производители продавали пеллеты по цене от 290 до 320 евро за тонну без НДС. Для сравнения, в сентябре прошлого года тонна стоила около 200 евро без НДС.

Таким образом, за год стоимость пеллет выросла примерно на 40–50%.

Схожая ситуация наблюдается и на рынке древесной щепы. Анализ биржевых сделок предприятия Rīgas siltums показывает, что в сентябре щепа закупалась по 27,5 евро за мегаватт-час, с поставкой в ноябре — по 30 евро, а в декабре и январе — по 33 евро за мегаватт-час.

Год назад аналогичные цены составляли 19,3, 20,77 и 22,97 евро за мегаватт-час соответственно.

По расчетам экономиста, это означает рост стоимости щепы примерно на 42–44% за год.

Еще более существенное подорожание произошло на европейском рынке природного газа. Сейчас цена на крупнейшей европейской газовой площадке TTF составляет 71,7 евро за мегаватт-час, что примерно в 2,3 раза выше прошлогоднего уровня.

При этом в первой декаде сентября цена газа достигала 84,5 евро за мегаватт-час — максимального значения за последние годы и более чем в 2,4 раза выше, чем годом ранее.

По словам Пургайлиса, рост цен на энергоносители неизбежно скажется на расходах жителей в предстоящем отопительном сезоне.

При этом размер дополнительных затрат будет различаться. На итоговые счета повлияют площадь и энергоэффективность жилья, используемая система отопления, вид топлива, а также то, когда именно оно было приобретено или по какой цене был заключен договор на его поставку.

Экономист также предупреждает, что нынешней зимой более заметными могут стать колебания цен на электроэнергию. Одной из причин остается высокая стоимость природного газа, который продолжает играть важную роль в производстве электроэнергии в Европе.

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#газ #цены #Латвия #отопление #энергетика #топливо #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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