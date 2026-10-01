Замок света, или здание Латвийской национальной библиотеки, несомненно, является одним из самых заметных сооружений Риги, придающих городскому пейзажу особый характер. Однако время от времени звучит и недовольство тем, как используется здание библиотеки и насколько широко оно доступно жителям.

Лина пишет в социальной сети “Threads”: “Когда я в воскресенье проезжаю мимо Национальной библиотеки, у меня каждый раз болит сердце от того, что Замок света превращён в пустой серый блок. Это могло бы быть значительное культурное пространство с концертами, дискуссионными клубами, занятиями и, в конце концов, местом, где можно учиться ночью перед экзаменом.

Я что-то пропустила: может быть, какая-то из партий обещает вернуть свет Замку света?”

У Эвии по этому вопросу своё мнение: “Ох, ну надо же, какие все умные, ЛНБ тёмная и не работает, негодяи! Как будто это не связано с государственной политикой, где деньги есть для бизнеса, STEM, обороны и т. д., а для культуры нет?

Министерство культуры — самое бедное, у сотрудников ЛНБ и так низкие зарплаты, из чего будут оплачивать дополнительные длинные рабочие часы и выходные дни? Здание нужно содержать, эксплуатация дорогая, его ведь не отапливают пылью единорогов. Пока на государственном уровне культурные учреждения существуют на минимальные средства, учреждения будут доступны ограниченно.”

В свою очередь, Лиене указывает, что в библиотеке всё же проходят различные мероприятия: “Да просто загуглите мероприятия в Замке света. Всё происходит. Есть и платные, и бесплатные мероприятия. И там есть помещения, где можно побыть и с чашкой кофе. Иногда там даже бывает более тысячи человек на мероприятиях. По крайней мере, 7 лет назад я пережила ситуацию, когда охранник начал нервничать.”

Тем временем Ингрида предлагает совсем другую идею, как сделать Замок света ещё более живым: “Я иногда представляю, как было бы, если бы книжные встречались и обсуждали прочитанные книги в Национальной библиотеке….”

Именно такие идеи показывают, что часть людей видит Замок света не только как библиотеку, но и как место, где можно было бы собираться, дискутировать, встречаться и вместе наслаждаться культурой.

Новое здание Латвийской национальной библиотеки — Замок света — открыло двери для посетителей в 2014 году, став одним из самых заметных архитектурных объектов Риги. Однако путь к нему был долгим: строительство здания, специально приспособленного для нужд ЛНБ, обсуждалось ещё с 20-х годов XX века, а сам проект десятилетиями вызывал споры также из-за своей стоимости и необходимости.