В этом месяце, который посвящен информированию о раке молочной железы, пациенток и их близких приглашают принять участие в четырех онлайн-встречах с врачами, посвященных диагностике, лечению и жизни после завершения терапии, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В октябре в Латвии пройдет цикл онлайн-встреч для женщин, которым диагностирован рак молочной железы. Пациентки смогут напрямую задать врачам вопросы о диагнозе, лечении, восстановлении и возможном возвращении болезни, причем сделать это можно будет анонимно.

Встречи состоятся 20 и 27 октября. В каждый из этих дней запланированы две беседы с главным специалистом по хирургии молочной железы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша Арвидом Ирмейсом и онкологом-химиотерапевтом Рижской Восточной клинической университетской больницы Сигне Плате.

Ирмейс отмечает, что в последние годы лечение рака молочной железы стало значительно более точным и индивидуализированным. Выбор лечения зависит от подтипа опухоли, ее биологических особенностей, стадии заболевания, результатов генетических и других исследований, а также общего состояния здоровья пациентки.

План лечения является результатом совместного решения нескольких специалистов. Поэтому, по словам врача, пациентке важно понимать, почему ей предлагается именно такая тактика лечения и каким образом необходимо следовать разработанному плану.

Плате, в свою очередь, отмечает, что сегодня пациенткам доступна поддержка координаторов, а возможности лекарственной терапии и реконструкции молочной железы расширились. Поскольку выбор вариантов лечения становится все более сложным и индивидуальным, понимание процесса лечения и ожидаемых результатов может уменьшить неопределенность и тревогу, подчеркивает специалист.

Во вторник, 20 октября, с 16:00 до 17:30 состоится беседа «У меня диагностирован рак молочной железы. Что мне нужно знать?». Во время встречи будут обсуждаться уточнение диагноза, необходимые обследования, особенности опухоли, составление плана лечения и дальнейшие действия пациентки.

В тот же день, с 18:00 до 19:30, пройдет беседа «Я начинаю лечение. Что мне нужно знать?». Врачи расскажут о плане лечения, различных видах терапии, возможных побочных эффектах, взаимодействии с медицинской командой и доступной помощи во время лечения.

Во вторник, 27 октября, с 16:00 до 17:30 запланирована беседа «Активное лечение завершено. Что мне нужно знать?». Она будет посвящена наблюдению после завершения лечения, продолжению назначенной терапии, побочным эффектам, физическому и эмоциональному восстановлению, а также возвращению к повседневной жизни.

Заключительная встреча «Болезнь вернулась. Что мне нужно знать?» состоится 27 октября с 18:00 до 19:30. На ней будут обсуждаться рецидив заболевания, необходимые обследования, выбор нового плана лечения, доступные варианты терапии, контроль симптомов и качество жизни.

Зарегистрироваться для участия можно по электронной почте [email protected] либо заполнив регистрационные формы, опубликованные на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Значительная часть каждой встречи будет отведена вопросам пациенток — как присланным заранее, так и заданным непосредственно во время прямой трансляции. Участвовать во встречах и задавать вопросы можно будет с сохранением анонимности.

Цикл бесед организует SPKC совместно с Рижской Восточной клинической университетской больницей, Клинической университетской больницей имени Паула Страдиньша, Лиепайской региональной больницей и Даугавпилсской региональной больницей.

Помимо онлайн-встреч, в октябре будет доступна серия образовательных видеобесед. Они будут посвящены значению генетической наследственности и генетических тестов, работе «зеленого» и «желтого коридоров», динамическому наблюдению после завершения активного лечения, оценке опыта пациента и его самочувствия с помощью инструментов PREM и PROM, а также возможностям самой пациентки снизить риск возвращения заболевания.

Видео можно будет посмотреть в аккаунтах SPKC и объединения латвийских организаций онкологических пациентов Onkoalianse в социальных сетях, а также на портале pacientuakademija.lv.

Директор SPKC Элина Диминя подчеркивает, что современное лечение рака молочной железы невозможно представить без участия самой пациентки. Важной частью этого участия являются знания о диагнозе, планах лечения, возможном ходе терапии и действиях в различных ситуациях. Поэтому женщинам необходимо иметь возможность обсуждать возникающие вопросы с врачами и получать надежную и понятную информацию.

По данным SPKC, рак молочной железы является наиболее часто диагностируемой злокачественной опухолью у женщин в Латвии. Ежегодно такой диагноз получают более 1000 женщин.

Несмотря на то что в Латвии действует оплачиваемая государством программа скрининга рака молочной железы, в прошлом году обследование прошли лишь 36,7% женщин целевой группы — 51 189 из 139 311 женщин, которым полагался скрининг.

Из прошедших скрининг женщин дополнительное обследование потребовалось 1474, или 2,9%.

В течение 180 дней после выявленных при скрининговой маммографии изменений злокачественная опухоль была диагностирована у 234 женщин — это 0,5% всех женщин, прошедших скрининг.

При этом 85,5% выявленных опухолей были диагностированы на первой или второй стадии. Среди женщин, которые проходили скрининг повторно, доля случаев, выявленных на первой или второй стадии, была еще выше — 89,5%.

В SPKC подчеркивают, что эти показатели подтверждают важность регулярных обследований: они позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.