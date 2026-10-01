Под Руцавой вырубили лесной участок, где росли сосны возрастом до 377 лет и были зарегистрированы охраняемые биотопы европейского значения. Латвийский фонд природы считает, что этот случай выявил серьезные пробелы в системе охраны ценных природных территорий.

В окрестностях Руцавы вырубили сосновую рощу, отдельным деревьям в которой было почти четыре столетия. После исследования пней специалисты Латвийского университета установили, что возраст одной из сосен составлял 377 лет, а другой — около 368 лет. Об этом сообщает программа «900 секунд» (ТВ3).

По данным Латвийского фонда природы, на вырубленной территории были зарегистрированы охраняемый биотоп европейского значения и места произрастания двух особо охраняемых видов мхов. Несмотря на это, участок не получил дополнительной правовой защиты в виде микрозаказника, что позволило провести вырубку в установленном порядке.

Председатель совета Латвийского фонда природы Янис Кюзе считает, что произошедшее выявило серьезную проблему в существующей системе охраны природы.

По его словам, наличие информации о ценных биотопах само по себе не гарантирует их сохранность. Если территория не получила официальный охранный статус, собственник леса может получить разрешение на рубку.

Особое внимание экологов привлекло и то, что речь идет о научно-исследовательском лесе. Управление этой территорией осуществляет Лесная исследовательская станция, которую курируют Латвийский государственный институт лесоводства Silava и Латвийский университет биологических наук и технологий.

В Латвийском фонде природы считают, что если управляющая организация не располагала сведениями о возрасте деревьев и природной ценности участка, это ставит вопросы о качестве лесоустройства и учета особо ценных природных объектов.

Организация уже обратилась в ответственные государственные учреждения и министерства с просьбой оценить ситуацию и дать объяснения.

Повод для беспокойства вызывает и соседний лесной массив. По данным фонда, там уже отмечены деревья, предназначенные для вырубки, а также расчищен подлесок, что свидетельствует о начале подготовительных работ. По мнению экологов, этот участок может обладать такой же высокой природной ценностью, как и уже уничтоженная роща.

На этой неделе Кабинет министров утвердил новый порядок управления и надзора за научно-исследовательскими лесами. В Латвийском фонде природы надеются, что новые правила помогут лучше учитывать охраняемые биотопы и не допускать подобных случаев в будущем.

Экологи также призывают жителей сообщать в Государственную лесную службу или Управление охраны природы о признаках возможной вырубки ценных природных территорий. Информация о зарегистрированных природных ценностях доступна в государственной системе Ozols.

История под Руцавой показала, что наличие редких видов и многовековых деревьев еще не гарантирует их защиту, если природоохранные механизмы не работают в полной мере.