В пятницу прохладное утро в Латвии сменится солнечным и теплым днем, прогнозируют синоптики.

Ни ночью, ни днем осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 градуса местами на востоке Латвии до +11 градусов на Курземском побережье.

Днем будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.

В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода со слабым южным, юго-восточным ветром. Температура воздуха в столице утром составит около +10 градусов, в пригородах - +7...+9 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.