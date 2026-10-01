С 1 октября в Риге вступили в силу новые тарифы на вывоз бытовых отходов. В зависимости от зоны обслуживания стоимость услуги выросла на 1–2,26%.

С 1 октября жители Риги будут платить больше за вывоз бытовых отходов. Новые тарифы начали действовать во всех четырех зонах обслуживания города.

Наиболее заметное повышение произошло во второй зоне, где стоимость услуги увеличилась на 2,26% — с 27,90 до 28,53 евро за кубометр.

В первой зоне тариф вырос с 27,61 до 28,21 евро за кубометр, что составляет 2,17%.

В третьей зоне стоимость вывоза отходов увеличилась с 24,70 до 25,25 евро за кубометр, или на 2,23%.

Наименьшее повышение коснулось четвертой зоны — здесь тариф вырос на 1%, с 27,05 до 27,32 евро за кубометр.

Как ранее поясняли в Комитете по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы, пересмотр тарифов связан с ростом расходов компаний, оказывающих услугу.

При расчете новых цен были учтены инфляция, увеличение затрат на оплату труда работников и подорожание топлива.

Вместе с тем влияние повышения частично компенсировало снижение платы за вывоз биологических отходов, которое действует с июля.

Рига разделена на четыре зоны обращения с бытовыми отходами, и в каждой из них работает свой оператор.

В первой и второй зонах вывоз мусора обеспечивает Clean R, в третьей — Lautus vide, а в четвертой — Eco Baltia vide.

Для большинства жителей повышение окажется небольшим, однако новые тарифы будут отражены в счетах за коммунальные услуги уже с октября.