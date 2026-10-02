С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) получило в общей сложности 148 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации, однако день перед выборами в 15-й Сейм оценивает как спокойный, выяснило агентство ЛЕТА в БПБК.

До сих пор в отдельных случаях жители обращали внимание учреждения на размещенную в городской среде рекламу.

Для проверки этих случаев БПБК сотрудничает с Государственной полицией. Также получено несколько сигналов о бесплатной коммуникации кандидатов в депутаты и других лиц в социальных сетях.

БПБК напоминает, что закон о предвыборной агитации сегодня и завтра запрещает платную агитацию в социальных сетях, однако не ограничивает возможности для партий, кандидатов в депутаты и не связанных с партиями лиц публиковать в социальных сетях неоплачиваемый контент.

Период предвыборной агитации начался 6 июня.

До сих пор БПБК начало 16 процессов об административных правонарушениях. Четыре из них связаны с неподанным уведомлением о предвыборной агитации, один - с незаконным использованием административных ресурсов и 11 - с размещенными в публичных местах агитационными материалами без указания заказчика.