В социальной сети “Threads” широкий резонанс вызвала видеозапись, на которой запечатлён мужчина, открыто высказывающий в общественном транспорте ненавистнические заявления, озвучивающий насильственные угрозы и восхваляющий руководство России. На произошедшее обратила внимание и Государственная полиция.

Автор записи добавляет к опубликованному видеоматериалу: “И ещё некоторые не могут точно сказать, какая страна является агрессором. Надеюсь, кто-то узнает этого дерзкого человека, который способен демонстрировать свою храбрость только тогда, когда вокруг девушки, — громко оря и чувствуя себя непобедимым.”

На видеозаписи слышно, как мужчина в присутствии других пассажиров высказывает агрессивные утверждения и насильственные угрозы, направленные против украинцев и латышей, выражая намерение совершить физическую расправу.

Он говорит: “Вы все созданы для инкубатора, весь ваш народ. Ликвидировать вас — это было бы святое дело, и мы это сделаем. Сначала ликвидируем всех украинцев, потом возьмёмся за вас.

Ликвидируем всех физически. Никакой ценности вы не представляете. Без вашего Праздника песни и танца можно прожить. Это единственная цель, ради которой вообще создано государство, — чтобы был Праздник песни и танца.

Сначала убьём всех украинцев, абсолютно всех, потом возьмёмся за вас.”

В конце своего “перформанса” мужчина, которого запечатлела женщина, посвящает хвалебные слова президенту России Владимиру Путину.

Реагируя на опубликованный материал и возмущение общества, в разделе комментариев подключилась и Государственная полиция: “Доброе утро. Мы направили информацию коллегам для оценки!”

За разжигание национальной, этнической или расовой ненависти, а также за публичное оправдание или прославление геноцида, преступлений против мира и военных преступлений в Уголовном законе Латвии предусмотрена уголовная ответственность.