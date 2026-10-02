Не позднее 1 февраля 2027 года граждане «третьих государств», получающие долгосрочную визу в Латвию в связи с трудоустройством, будут также получать персональные коды. Это предусматривают поправки в Закон о Регистре физических лиц, инициируемые Министерством внутренних дел.

МВД обещало, но не выполнило

В настоящее время в Латвии зарегистрировано около 23 тысяч работников из третьих стран (стран, не входящих в Евросоюз), приехавших на основании временных видов на жительство и разрешений на работу. Основные отрасли, в которых их трудоустраивают: наземный и международный транспорт (грузоперевозки), строительство, сфера подбора персонала и услуг, ИТ-сектор и программирование, обрабатывающая промышленность.

Накануне выборов МВД поставило во главу угла работы правоохранителей борьбу с нелегальной иммиграцией. На заседании Кабинета министров подвели предварительные итоги: из 10 поставленных целей полностью выполнены 2, еще 6 — частично, 2 — не выполнены.

Что сделать не сумели? Так, МВД не удалось разработать критерии аккредитации или требования для учреждений высшего образования, «чтобы ограничить недобросовестную практику в отношении приема студентов — граждан третьих государств».

Также силовики не смогли обеспечить внесение всеми студентами-первокурсниками залоговых сумм, «которые в случае аннулирования визы или разрешения на пребывание покрывали бы затраты на пребывание иностранца».

Отсечь приезжих из экс-СССР?

Наряду с этим полиция проводит для работодателей семинары по занятости иностранцев, разработала поправки к Закону об иммиграции, которые запрещают самим фирмам по обеспечению рабочей силой нанимать иностранцев, а также подготовила изменения юридических норм, «ограничивающие возможность работодателей приглашать граждан третьих государств на простейшие профессии».

То есть, по мнению МВД, профессии, входящие в 9-ю основную группу классификатора, — подсобные рабочие, дворники, уборщики (за исключением сезонных работников) — должны быть доступны исключительно местным жителям!

А вот для иностранцев, которые приедут к нам грызть гранит науки в блоке STEM (технологии, инженерия, математика), планируется установить обязательный уровень владения английским языком B2… Вероятно, подобным образом ведомство постарается отсечь приезжих из бывших республик СССР — ведь у индийцев и пакистанцев с английским всё гораздо лучше.

Интересно, что Министерство образования и науки (МОН) согласовало документ МВД «по умолчанию» — что неудивительно. Ведь МОН также руководит министр из той же партии, что и глава МВД.