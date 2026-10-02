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Черный рынок жидкостей для электронных сигарет стал реальной проблемой среди школьников 0 43

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
LETA
Изображение к статье: подростки и электронные сигареты

Черный рынок жидкостей для электронных сигарет стал реальной проблемой среди молодежи школьного возраста, заявил после заседания Совета по предупреждению преступности представитель Минюста.

По его словам, ему известно, что жидкости по-прежнему распространяются через различные каналы в Telegram, а нелегальный рынок набирает обороты.

«Трагедия заключается в том, что во все это вовлечены дети школьного возраста», — сказал чиновник.

Нескольким министерствам поручено в течение двух месяцев собрать более подробные данные о проблеме и предложить меры по ее сокращению.

Именно таким образом школьники могут втягиваться и в организованную преступность. Сначала запрещенные жидкости могут распространяться среди одноклассников и знакомых, а впоследствии дело может дойти до распространения и продажи различных наркотических веществ.

На заседании Служба государственных доходов сообщила, что после вступления запрета в силу поступления акцизного налога в соответствующем секторе существенно сократились. Однако Мингюст считает, что причина заключается не в том, что большое количество жителей внезапно отказалось от курения, а в развитии нелегального рынка.

При этом подробных данных, позволяющих оценить реальные масштабы проблемы, пока нет, и их еще предстоит собрать.

Минюст прямо не ответил на вопрос, можно ли считать, что запрет на жидкости для электронных сигарет не принес ожидаемых результатов. Он лишь признал наличие проблемы.

По его мнению, решать этот вопрос необходимо и на европейском уровне, поскольку при открытом рынке и границах Латвии сложно обеспечить соблюдение правил, которые отличаются от действующих в других странах.

С 1 января 2025 года в Латвии запрещена продажа жидкостей для электронных курительных устройств и заменителей табака, содержащих ароматизаторы. Кроме того, все виды табачной продукции разрешено приобретать только с 20 лет.

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#Латвия #молодежь #преступность #школьники #запрет #министерства #наркотики
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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