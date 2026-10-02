Со 2 по 8 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почетного караула, сообщили в Национальных вооруженных силах.

В этот период весь личный состав Штабного батальона будет участвовать в учениях Namejs 2026. В них также задействуют военнослужащих профессиональной службы Роты почетного караула и военнослужащих Службы государственной обороны, которые обычно несут почетный караул у памятника Свободы и Рижского замка.

Ранее сообщалось, что со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами комплексные учения по государственной обороне Namejs 2026.

В них участвуют военнослужащие и земессарги всех подразделений Национальных вооруженных сил, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, резервисты и военнослужащие союзных государств.

Учения являются заранее запланированными и проводятся по всей Латвии с 2014 года.