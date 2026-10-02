Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что случилось? - У памятника Свободы и Рижского замка не будет почетного караула 0 1178

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
LETA
Изображение к статье: Памятник свободы в Риге

Со 2 по 8 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почетного караула, сообщили в Национальных вооруженных силах.

В этот период весь личный состав Штабного батальона будет участвовать в учениях Namejs 2026. В них также задействуют военнослужащих профессиональной службы Роты почетного караула и военнослужащих Службы государственной обороны, которые обычно несут почетный караул у памятника Свободы и Рижского замка.

Ранее сообщалось, что со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами комплексные учения по государственной обороне Namejs 2026.

В них участвуют военнослужащие и земессарги всех подразделений Национальных вооруженных сил, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, резервисты и военнослужащие союзных государств.

Учения являются заранее запланированными и проводятся по всей Латвии с 2014 года.

×
#Латвия #учения
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: разбитая бутылка
Изображение к статье: Приглашать из-за границы разнорабочих на стройки станет сложнее. Эксклюзив!
Изображение к статье: кот
Изображение к статье: Вантовый мост в Риге. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: руки на клавиатуре фортепьяно
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара на прогулке
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить вкусный холодец: кулинарные секреты
Еда и рецепты
Изображение к статье: «Атланта»: сериал, в котором Америка превращается в сюрреалистический сон
Культура &
Изображение к статье: Кошка Диджа: самая умная кошка в мире по версии Гиннесса
Люблю!
Изображение к статье: взломщик
В мире
1
Изображение к статье: руки на клавиатуре фортепьяно
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара на прогулке
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить вкусный холодец: кулинарные секреты
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео