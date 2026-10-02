3 октября 2026 года почитают великомученика Евстафия (Плакида) Римского. В народном календаре его имя переделали в Астафия и дали ему прозвище Ветряк, потому что часто в эти дни были сильные ветра.
О чем вспоминают в Церкви 3 октября 2026 года
Будущий святой жил в I веке и был выдающимся полководцем в Риме при императоре Траяне. Он носил тогда имя Плакида, был богат, могуч, в зените славы, однако это не сделало его бесчувственным.
Он всегда был добр к другим, сочувствовал чужому горю, старался всячески помогать людям. К христианству он пришел после чуда, которому стал свидетелем на охоте. Как-то Плакида так увлекся преследованием оленя, что один ринулся в чащу. И там он увидел между рогов животного сияющий крест с распятием, а потом услышал голос: «За что ты гонишь того, кто желает тебе спасения?»
Вернувшись домой, он вместе с женой и двумя детьми принял крещение. При крещении он получил имя Евстафий, супруга — имя Феоплисития, а сыновья — Агапий и Феоктист. В последствии супруга и дети тоже были причислены к лику святых.
А тогда на новокрещеного Евстафия и его семью обрушились многочисленные бедствия — воры украли все его богатство, угнали скот, жену увели преступники, одного сына похитил лев, другого — волк. Но Евстафий смиренно переносил все невзгоды и не роптал.
В это время Траян начал очередную войну и призвал своего доблестного полководца в Рим, чтобы он возглавил войска. Он, естественно, не мог отказать властителю. И начал поход со всей возможной активностью. Его войска шли вперед, и в ходе движения войска он нашел в одном из селений жену, а потом среди своего войска нашел и сыновей. Война закончилась полной победой. Войско во главе с Евстафием вернулось в Рим. Там император пожелал отпраздновать это торжественным жертвоприношением. Но Евстафий категорически отказался поклониться языческим богам.
Император был взбешен, несмотря на все заслуги Евстафий был разжалован. А потом он и вся его семья были преданы мученической смерти.
Смысл праздника
Никакие земные заслуги не ведут к Господу, только вера и молитва.
Народные приметы погоды
— Ветер с севера — к скорой стуже, с юга — к потеплению. Западный сулил осадки, а восточный — солнечную погоду.
— Сыро и туманно, летает паутина — снег выпадет нескоро.
— Сухая погода в этот день — зимой будет мало снега.
— На березе и клене остались листья — к суровой зиме.
Что можно делать 3 октября 2026 года
— Прекрасный день, чтобы удобрить дачный огород.
— Нужно проветривать одежду на улице.
— Принято мыть зеркала и окна.
— Хороший день, чтобы сделать важные изменения в жизни.
— Прекрасный день для отдыха.
— Верните все вещи, которые брали взаймы, особенно посуду.
Что нельзя делать 3 октября 2026 года
— Не пользуйтесь чужой посудой.
— Ни в коем случае не сажайте за стол 13 человек одновременно.
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