В субботу осень покажет сразу два лица: ночью в некоторых районах Латвии температура опустится почти до нуля, зато днем воздух прогреется до +20 градусов. Дождей будет немного, но небо постепенно затянут облака.

Ночь ожидается преимущественно ясной. На востоке страны местами образуется туман. При слабом южном ветре минимальная температура воздуха составит от +2 градусов в отдельных восточных районах до +11 градусов на побережье Курземе.

Днем погода начнет меняться. С запада придут облака, которые постепенно распространятся на другие районы страны. Местами слегка покапает дождь, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. К вечеру в Курземе облаков вновь станет меньше.

Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +15…+20 градусов.

В Риге ночь и утро будут ясными. Температура опустится до +8 градусов, а в пригородах — до +5…+7 градусов.

Днем столицу накроют облака, но серьезных дождей не ожидается. Слабый южный ветер постепенно сменится западным. Воздух в Риге прогреется до +18 градусов.

Таким образом, суббота обещает быть довольно теплой для начала октября: несмотря на прохладную ночь и увеличение облачности, днем во многих районах страны температура приблизится к отметке +20 градусов.