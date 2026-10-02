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День резких перепадов температур. Латвийские синоптики дали прогноз погоды на субботу 0 1612

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень
ФОТО: LETA

В субботу осень покажет сразу два лица: ночью в некоторых районах Латвии температура опустится почти до нуля, зато днем воздух прогреется до +20 градусов. Дождей будет немного, но небо постепенно затянут облака.

Ночь ожидается преимущественно ясной. На востоке страны местами образуется туман. При слабом южном ветре минимальная температура воздуха составит от +2 градусов в отдельных восточных районах до +11 градусов на побережье Курземе.

Днем погода начнет меняться. С запада придут облака, которые постепенно распространятся на другие районы страны. Местами слегка покапает дождь, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. К вечеру в Курземе облаков вновь станет меньше.

Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +15…+20 градусов.

В Риге ночь и утро будут ясными. Температура опустится до +8 градусов, а в пригородах — до +5…+7 градусов.

Днем столицу накроют облака, но серьезных дождей не ожидается. Слабый южный ветер постепенно сменится западным. Воздух в Риге прогреется до +18 градусов.

Таким образом, суббота обещает быть довольно теплой для начала октября: несмотря на прохладную ночь и увеличение облачности, днем во многих районах страны температура приблизится к отметке +20 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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