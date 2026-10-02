Поваленные бурей деревья, находящиеся на муниципальной территории, являются собственностью самоуправления и могут иметь хозяйственную ценность. Поэтому просто разрешить жителям бесплатно распиливать и забирать такую древесину нельзя, заявили агентству LETA в Министерстве финансов Латвии.

Так в ведомстве прокомментировали предложение вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса срочно изменить законодательство и разрешить самоуправлениям после стихийных бедствий бесплатно отдавать жителям упавшие на муниципальной земле деревья.

В Министерстве финансов поясняют: сначала самоуправление должно определить, как законно и рационально распорядиться таким имуществом. Например, древесина может потребоваться для выполнения муниципальных функций — в том числе для изготовления мульчи в парках — либо использоваться в хозяйственной деятельности.

Если древесина самоуправлению не нужна, при ее передаче другим лицам необходимо соблюдать требования законодательства об управлении и отчуждении публичного имущества. В частности, муниципальная собственность должна продаваться или передаваться в пользование по максимально возможной цене, чтобы не допустить расточительного обращения с публичным имуществом.

По мнению Министерства финансов, в предложении Рижской думы пока недостаточно четко определено, по каким критериям поваленные бурей деревья будут признаваться экономически нецелесообразными для самоуправления.

«Бюрократическая отписка»

Ратниекс с такой позицией не согласен. Ответ Министерства финансов он назвал бюрократической отпиской без попытки вникнуть в суть проблемы и изменить существующее регулирование.

По мнению вице-мэра, предложенные Ригой изменения позволили бы значительно быстрее устранять последствия стихийных бедствий, сокращать расходы самоуправлений и одновременно оказывать практическую помощь домохозяйствам.

Ратниекс считает, что в нестандартных и чрезвычайных ситуациях муниципалитетам следует больше доверять и позволить принимать решения без лишних бюрократических процедур.

В частности, жителям можно было бы в разумных объемах самостоятельно распиливать и убирать упавшие деревья возле домов, рабочих мест и в других местах. По его мнению, это позволило бы быстрее расчищать город, восстанавливать электроснабжение и движение транспорта, одновременно сокращая расходы самоуправления.

Сейчас же поваленную древесину муниципалитет обязан учитывать как имущество, организовывать ее отчуждение и выполнять целый ряд формальных процедур. При этом, утверждает Ратниекс, во многих случаях уборка дерева обходится городу дороже, чем сумма, которую в принципе можно получить от продажи древесины.

Напомним, что в августовскую бурю Рига потеряла сотни деревьев

В результате сильной бури 23 августа на территориях, находящихся в ведении муниципального предприятия Rīgas meži, были повалены или сломаны 353 дерева. Еще у 126 деревьев обнаружили серьезные повреждения — сломанные верхушки или крупные ветви.