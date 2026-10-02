Латвийский Совет по конкуренции (Konkurences padome, KP) начал оценку сделки, в результате которой связанная с эстонской молочной группой компания Hummuli может получить единоличный решающий контроль над Food Union Management.

Food Union Management объединяет два известных латвийских молочных предприятия — Rīgas piena kombināts и Valmieras piens. Они закупают сырое молоко у производителей, перерабатывают его и выпускают широкий ассортимент молочной продукции, которая поступает в магазины, гостиницы, рестораны и предприятия общественного питания, а также экспортируется.

Hummuli входит в группу компаний, работающих преимущественно в Эстонии. Основные направления ее деятельности связаны с сельским хозяйством: молочным животноводством и производством сырого молока, выращиванием зерновых, производством кормов и яиц, а также разведением мясного скота.

По оценке Совета по конкуренции, сделка может повлиять на условия конкуренции сразу на нескольких вертикально связанных рынках — производства и продажи сырого молока, а также производства и оптовой торговли молочной продукцией.

При анализе последнего рынка могут отдельно рассматриваться различные категории товаров, в том числе творожные сырки, йогурты, сливочное масло и другая молочная продукция.

Ранее сообщалось, что Falber Investments — материнская компания эстонского производителя сырого молока Agrone — подписала соглашение о приобретении концерна Rīgas piena kombināts. Для завершения сделки необходимо получить разрешения органов по надзору за конкуренцией Латвии и Эстонии.

Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

По данным Firmas.lv, оборот Hummuli в прошлом году составил 46 685 евро — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. При этом убытки компании выросли в восемь раз, до 15 441 евро. Компания зарегистрирована в 2018 году, ее основной капитал составляет 2800 евро. Косвенным владельцем Hummuli является гражданин Эстонии Раул Йетс, которому принадлежит материнская компания Agrone — Falber Investments.

Оборот Food Union Management в прошлом году составил 2,693 млн евро, сократившись в 4,6 раза. Компания завершила год с убытками в размере 158 424 евро. Владельцем Food Union Management является люксембургская Food Union Luxembourg Holdings II.

При этом непосредственно Rīgas piena kombināts в прошлом году получил 155,823 млн евро оборота — на 3,3% больше, чем годом ранее. Однако предприятие закончило год с убытками в размере 610 104 евро, тогда как годом ранее работало с прибылью.

Rīgas piena kombināts зарегистрирован в 1991 году, его основной капитал составляет 52,939 млн евро. Согласно данным Firmas.lv, бенефициарным владельцем предприятия является проживающий в Гонконге гражданин Великобритании Дерек Рой Крейн.