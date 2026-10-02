На аукционе, организованном компанией Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), за 1,877 млн евро продано офисное здание в Старой Риге, принадлежащее Министерству земледелия. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на VNĪ.

Недвижимость по адресу ул. 13 января, 15 / ул. Калею, 68 была выставлена на торги по начальной цене 1,152 млн евро. В ходе аукциона стоимость выросла на 725 тысяч евро, или почти на 63%. Покупателем стало юридическое лицо, название которого не сообщается.

Объект включает земельный участок площадью 376 квадратных метров и построенное в 1974 году административное здание общей площадью 1529,9 квадратного метра.

В здании шесть надземных этажей и подвал. На этажах расположены офисы, складские и технические помещения. Кроме того, в здании имеется недавно отремонтированный лифт.

Недвижимость находится на окраине Старой Риги, в квартале между улицами Вецпилсетас, Калею, Кунгу и 13 января, рядом с площадью Алберта и гостиницей Avalon. В окружающей застройке преимущественно представлены каменные здания высотой от двух до пяти этажей.

Как поясняют в VNĪ, компания в долгосрочной перспективе сохраняет в управлении недвижимость, необходимую государственным учреждениям. Объекты, которые государству больше не нужны и содержание которых приносит убытки, продаются на публичных аукционах либо передаются другим владельцам в установленном законом порядке.

VNĪ была создана в 1996 году. Единственным владельцем компании является Министерство финансов Латвии.